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Eskişehir’de kaymakamlığa ait yardım deposunda yangın

Eskişehir’de, Tepebaşı Kaymakamlığına ait yardım deposunda çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 14:50:22 -
Eskişehir’de kaymakamlığa ait yardım deposunda yangın

Eskişehir’de, Tepebaşı Kaymakamlığına ait yardım deposunda çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre; olay Ertuğrulgazi Mahallesi Yurdagül Sokak yanında bulunan Tepebaşı Kaymakamlığına ait Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı deposunda yaşandı. Gece sıralarında iddialara göre, elektrik kontağından kıvılcım sıçramasıyla yangın çıktı. Depodan çıkan yoğun dumanı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.


Kısa sürede olay yerine gelen Eskişehir İtfaiyesi Esentepe Grup Amirliği ekipleri, yangına hemen müdahaleye ederek söndürdü.


Öte yandan olayda, depo içerisinde bulunan yardım malzemeleri dahil birçok eşyanın hasar gördüğü öğrenildi.

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