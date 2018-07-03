Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 11 gözaltı!
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetö örgütü ne yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.03 Temmuz 2018 Salı 11:37
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla gözaltı kararı verilen 15 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerce kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalandı.
Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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