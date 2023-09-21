Eskişehir'de feci kaza
Eskişehir'de Yelkenkanat Tekamül Eğitimi için havalanan iki yelkenkanadın çarpıştığı kazada pilot Tolga Kandilli hayatını kaybetti, diğer pilot Murat Demirok ise yaralandı.
Olay, önceki gün akşam saat 17.30 sıralarında Türk Hava Kurumu (THK) İnönü tesislerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yelkenkanat Tekamül Eğitimi'nde pilot Tolga Kandilli ve pilot Murat Demirok'un yelkenkanatları kalkıştan yaklaşık 10 dakika sonra havada çarpıştı.
Pilot Tolga Kandilli, yelkenkanadının ağır hasar alarak yere çakılması sonucu hayatını kaybetti. Murat Demirok ise yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi eğitim alanında yapılan Demirok, hastaneye kaldırıldı.
Tolga Kandilli'nin cenazesi ise savcılık incelemesinin ardından gönderildiği memleketi Bursa'nın Nilüfer ilçesinde toprağa verildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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