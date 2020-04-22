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Aktüel

Eskişehir'de camilerden hırsızlık yaptığı iddia edilen 5 zanlı tutuklandı

2020-04-22 11:26:21 -
Eskişehir'de camilerden hırsızlık yaptığı iddia edilen 5 zanlı tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de camilerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Osmangazi Mahallesi Yeraltı Camisi içerisinde bulunan çelik para kasasının çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Polis, hırsızlık olayının yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kimlikleri tespit edilen 6 şüpheli polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılardan 5'i tutuklandı. Yaşı küçük olan 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların ayrıca kentte farklı tarihlerde 2 caminin yardım kutusunun da çalınması olayına karıştıkları belirlendi.

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