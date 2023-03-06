Eskişehir Osmangazi Üniversitesi işçi alımı yapıyor

Ekişehir Osmangazi Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/d maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İŞKUR aracılığı ile sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere Noter Kurası ve Sözlü Sınav ile 9 (Dokuz) Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan Sürekli İşçi alınacaktır.