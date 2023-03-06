Eskişehir Osmangazi Üniversitesi işçi alımı yapıyor
Ekişehir Osmangazi Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/d maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İŞKUR aracılığı ile sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere Noter Kurası ve Sözlü Sınav ile 9 (Dokuz) Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan Sürekli İşçi alınacaktır.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞKUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Şartlara durumu uyan adayların, ilanın İŞKUR internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde başvurularını Eskişehir İş Kurumu İl Müdürlüğüne / Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresinden yapmaları gerekmektedir.
• Başvuru yapan adayların başvuru sürecini Üniversitenin www.ogu.edu.tr internet adresinden takip etmeleri önem arz etmektedir.
Kura işleminin 20.03.2023 tarihinde saat 14.00 ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezinde yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda adaylara ayrıca duyurulacaktır.
Belirlenen adaylar, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesi gereğince sözlü sınava tabi tutulacaklardır.
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