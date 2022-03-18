"Eskiden muhalefet kızmasın diye temkinli konuşuyordum" deyip ekledi! 'Erdoğan'ın attığı adımlar...'

Şarkıcı Serdar Ortaç, dijital bir platformda yayınlanan 40'ın yeni bölümüne konuk oldu.

Samimi açıklamalarda bulunan Ortaç, Türkiye gündemine dair pek çok soruyu yanıtladı. Artık muhalefet cephesinden tepki almaktan korkmadığını dile getiren Ortaç, "Ben Tayyip ağabeyi, Emine ablamı kişilik olarak seviyorum." dedi.

"Hükümeti destekliyorum"

"Eskiden muhalefet kızmasın diye temkinli konuşuyordum" diyen Serdar Ortaç "Artık temkinli konuşmuyorum. Her geçen gün görüyorum ki, bütün atılan adımlar 10 numara. Evet Cumhurbaşkanımızın, hükümetin yaptığı her adımı destekliyorum." ifadelerini kullandı.