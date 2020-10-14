  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Eski yüksek yargıçların FETÖ cezaları Yargıtayda onandı
Aktüel

Eski yüksek yargıçların FETÖ cezaları Yargıtayda onandı

Yargıtay Ceza Genel Kurulu "Amirallere Suikast ve Balyoz" soruşturmalarının savcısı eski Yargıtay üyesi Süleyman Pehlivan ile örgütün yargıya yerleştirdiği ilk 7 isim arasında yer alan Mehmet Uslu'ya verilen 13 yıl 6'şar ay hapis cezasını uygun buldu - Eski Danıştay üyeleri Yunus Çetin, Mehmet Ali Duran ile eski Yargıtay üyesi Şuayip Şen hakkındaki mahkumiyetler de onandı

Yeniakit Publisher
2020-10-14 11:00:10 -
Eski yüksek yargıçların FETÖ cezaları Yargıtayda onandı

ANKARA (AA) - KEMAL KARADAĞ - Yargıtay Ceza Genel Kurulu "Amirallere Suikast ve Balyoz" soruşturmalarının savcısı eski Yargıtay üyesi Süleyman Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu 5 eski yüksek yargıcın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden aldığı hapis cezalarını onadı.

Kurul, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yargılanan eski Yargıtay üyeleri Pehlivan, Mehmet Uslu, Şuayip Şen ile eski Danıştay üyeleri Yunus Çetin ve Mehmet Ali Duran hakkındaki kararlara yönelik temyiz incelemesini tamamladı.

"Amirallere Suikast ve Balyoz" soruşturmalarının savcısı eski Yargıtay üyesi Süleyman Pehlivan ile örgütün yargıya yerleştirdiği ilk 7 isim arasında bulunan eski Yargıtay üyesi Mehmet Uslu'nun 13 yıl 6'şar ay hapis cezalarını onayan Kurul, aynı suçtan Yunus Çetin'e verilen 11 yıl 3 ay hapis cezası ile Mehmet Ali Duran'ın aldığı 9 yıl hapis cezasını uygun buldu. Kurul; Pehlivan, Uslu, Çetin ve Duran hakkındaki kararı oy birliğiyle aldı.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Şuayip Şen hakkındaki 7 yıl 6 ay hapsi ise oy çokluğuyla onadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cem Küçük AYM üyesi Engin Yıldırım hakkındaki gerçeği açıkladı
Gündem

Cem Küçük AYM üyesi Engin Yıldırım hakkındaki gerçeği açıkladı

Darbe imasında bulunan Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım hakkında şoke eden bir bilgiyi paylaşan gazeteci Cem Küçük, Yıldırım'ın kardeş..
Bu sefer Rus S-400’leriyle kafa tuttular! ‘İstediklerimizi yerine getireceğiz’
Dünya

Bu sefer Rus S-400’leriyle kafa tuttular! ‘İstediklerimizi yerine getireceğiz’

National Interest dergisi, geçtiğimiz günlerde İran'ın Rus S-400 hava savunma sistemini edinmesi halinde Amerikan F-35 hayalet avcı uçağını ..
Canlı yayında darbe tartışması
Gündem

Canlı yayında darbe tartışması

Prof. Dr. Ersan Şen ve Gazeteci Cem Küçük katıldıkları televizyon programında Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Engin Yıldırım’ın darbe imalı ‘I..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay