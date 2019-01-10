Eski vali 7 yıl hapis cezası almıştı! Eşi de FETÖ'cü çıktı

Çorum ve Rize eski Valisi Nurullah Çakır'ın Fetullahçı Terör Örgütü ile bağlantısı tespit edilince görevden uzaklaştırılıp tutuklanarak cezaevine konuldu. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Çorum eski Valisi Nurullah Çakır "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Yapılan yargılama sonrası Nurullah Çakır'ın 45 yaşındaki eşi Cemile Çakır hakkında da FETÖ soruşturması başlatıldı.

Adli kontrolle serbest

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada Çakır'ın internet üzerinden kullandığı iddia edilen ByLock profili tespit edildi. 31403 ID numaralı ByLock profilini bizzat kullandığı tespit edilince Cemile Çakır ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Çakır söz konusu internet aboneliğinin eşine ait olduğunu, kendisinin FETÖ ile bir irtibatının bulunmadığını iddia etti. İfadesi alındıktan sonra Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Çakır adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Adına kayıtlı bylock tespit edildi

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Cemile Çakır hakkında 'Terör örgütüne üye olma' suçundan iddianame düzenlendi. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Cemile Çakır'ın kullanmadığını iddia ettiği söz konusu ByLock profilini 'Cemile' adı ile kullanıldığı ve kullanıcıların tamamının kadın profillere sahip olduğu belirtildi. Çakır ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.