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Medya Eski ülkücü, sonunda bunu da yaptı
Medya

Eski ülkücü, sonunda bunu da yaptı

Ahmet Davutoğlu'nun basın bülteni hüviyetindeki Karar gazetesinde kalem oynatan Taha Akyol, AK Parti'nin dış politikasını diline doladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 10:20:00 -
Eski ülkücü, sonunda bunu da yaptı

 

Ahmet Davutoğlu'nun basın bülteni hüviyetindeki Karar gazetesinde kalem oynatan Taha Akyol, AK Parti'nin dış politikasını diline doladı. Eski ülkücü Akyol, "monşerlere" sahip çıkarak "Her devirde ABD ve Avrupa ile sorunlarımız oldu ama her devirde Türkiye’yi savunan dostlarımız da olmuştu; hem parlamentolarda, hem hükümetlerde, hem Batı entelijansiyasında. Hepsini kaybetmiş durumdayız! İktidar şimdi düzeltmeye çalışıyor ama Mısır da Şam rejimi de Türkiye’ye şartlar koşuyor! İktidar acaba 'monşerler' haklıymış diye düşünüyor mudur?! Yani istikrarlı geleneksel dış politika ve ideolojik değil, diplomatik dil" ifadelerini kullandı.

 

 

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