Eski ülkücü de Kılıçdaroğlu'nun oltasına takıldı

12 Eylül döneminin ülkücüsü, günümüzün ise hızlı liberali Taha Akyol, CHP’de bir "açılım" olduğunu savunduğu yazısında, bu "üçüncü büyük açılım"a Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderlik ettiğini ileri sürdü. Ahmet Davutoğlu'nun basın bülteni hüviyetindeki Karar gazetesindeki köşesinde Bay Kemal'in buram buram "seçim yatırımı" kokan "helalleşme" oltasına takılan Akyol, "Bugün Kılıçdaroğlu, bir bakıma orada kaldığı yerden, fikir ve inanç özgürlüğünü daha geniş bir perspektiften savunuyor. CHP’deki bu üçüncü büyük açılıma Kılıçdaroğlu önderlik ediyor" dedi. Akyol, ya çok saf ya da tam bir algı operasyoncusu olduğunu kanıtlayacak yazısına şöyle devam etti: "Fikrimiz, siyasi tavrımız ne olursa olsun, vicdanımızda şu sualin cevabını arayalım: Eski kavgaları kaşıyarak oy toplamak için her birimizi kendi ideolojik siperlerimize kapatan kutuplaşma mı iyidir? Yüz yıldır bunu yapıyoruz ve hiçbir devirde Uzak Doğu performansını gösteremedik… Yoksa, inanç, fikir ve hayat tarzlarını sivil özgürlükler olarak kabul edip siyasetin ekonomik kalkınma, eğitim, sağlık, bilim, teknoloji, dış politika gibi alanlara yoğunlaşması mı iyidir?.. Bunu başaran toplumlar bizim gerimizden geldiler, bugün 30 bin dolar seviyesine çıktılar!

Vicdanlarımızı partizanlık mengenesinden çıkarıp düşünelim bunu."