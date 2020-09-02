Eski Türkiye'yi hatırlatan haber

Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletindeki Agra kentinde meydana gelen olayda Shiv Charan adlı kişi, sancısı artan hamile eşi Babita'yı doğum yapmak üzere özel hastaneye kaldırdı. Bebebek dünyaya geldikten sonra hastane tarafından Charan’a 35 bin Hint rupisi (3 bin 530 TL) fatura kesildi. Charan faturayı ödeyemeyince hastane bebeği alıkoydu.

100 bin rupiye satacaklar

Charan, hastanenin bebeğini 100 bin rupiye satmak istediğini, evlatlık işlemleri için de kendilerine imza attırdıklarını söyledi. Olayın duyulması üzerine soruşturma açıldığı bildirildi.

Bir dönem Türkiye'nin sağlık sisteminde de böyle utanç verici benzer olaylar görülüyordu. Hastanede insanlar zorla alıkonuluyordu.