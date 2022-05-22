Eski Türkiye yok artık! Türk polisinden ABD'ye okkalı cevap

ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği, CHP’nin Maltepe mitinginde şiddet olayları yaşanabileceği gerekçesiyle vatandaşlarını uyardı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'un Asya yakasındaki Maltepe'de, 21 Mayıs Cumartesi günü CHP tarafından büyük bir etkinlik yapılması planlandı. Türk daha önce gösterilerde önlemler aldı. Bu önlemler arasında TOMA, tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve ölümcül olmayan çevik kuvvet ekipmanları var. Aynı önlemler, bu gösteride de uygulanabilir. Şiddet olayları yaşanabileceği için her türlü gösteri ve protestodan uzak durunuz.

Yapılması gerekenler:

- Kalabalıktan uzak durun

- Dikkat çekmemeye çalışın

- Gösteri ve eylem alanlarından uzak durun

- Çevrenize dikkat edin ve etrafınızdan haberdar olun

- Gelişmeler için yerel basını takip edin.”

Öte yandan ABD'den gelen hadsiz açıklamaya CHP'nin sus pus kalması dikkat çekti.

Emniyetten ABD'ye okkalı cevap

"Türkiye'de güvenlik yok" algısı oluşturmaya çalışan ABD'ye Emniyet Genel Müdürlüğü'nden okkalı bir cevap geldi. EGM, ABD'de yaşayan Türk vatandaşlarına geniş katılımlı organizasyonlarda, güvenlikleri için dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

EGM'nin "ABD'de yaşayan Türk vatandaşlarımıza uyarımızdır" başlığıyla yaptığı açıklamada, ABD'de yapılacak geniş katılımlı organizasyonlarda Türk vatandaşlarının güvenlikleri için dikkatli olmalarının önem taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Amerikan polisi her ne kadar bu tip organizasyonlarda çıkan protestolar için önlem alıyor olsa da geçmişte yaşanan olaylarda gerçek mermi, elektro şok kullanımı, göz yaşartıcı gaz ile müdahale ve şiddet olayları unutulmamalıdır. Bu tip gösteriler kontrol edilmesi zor olduğu için şiddete dönüşebilir. Bu nedenle organizasyonlardan kaçının."

EGM, ABD'deki Türk vatandaşlarına kalabalıktan kaçınmaları, dikkat çekici davranışlarda bulunmamaları, protesto ve gösteri alanlarından uzak durmaları, anlık gelişmeler için medyayı takip etmeleri uyarısında bulundu.