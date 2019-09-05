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Eski Türkiye özlemcileri yeniden filizleniyor! 28 Şubat zihniyetinden akıl tutulması

28 Şubat sürecinde ortaya çıkan başörtüsü düşmanlığı İzmir'de tekrar hortladı. Eski Türkiye özlemcileri tarafından yeşertilen bu köhne anlayış nedeniyle dini emir gereği başını örten öğretmenlere özel okullarda görev verilmediği iddia edildi.

05 Eylül 2019 Perşembe 12:11
Eski Türkiye özlemcileri yeniden filizleniyor! 28 Şubat zihniyetinden akıl tutulması

Türkiye tarihine post-modern darbe olarak geçen 28 Şubat darbesiyle birlikte başlayan gerici süreç, İzmir'de kendini yeniden gösterdi.

Başörtüsü takanların öcü gibi görüldüğü, değer verilmeyip kakıldığı bir dönem olan 28 Şubat sürecinin artıkları yeniden ortaya çıkarak İslâm'ın bir buyruğu olan örtünmeye karşı salyalarını tekrar akıtmaya başladı. Eski Türkiye özlemcileri tarafından yeniden filizlendirilmek istenen bu zihniyetin, savaş açtığı başörtülü öğretmenlere özel okullarda görev vermemeye başladığı belirtildi.

Milat'ta yer alan habere göre, İzmir’de yaşayan yüzlerce başörtülü öğretmen sitem etti. Liyakat esası ile değil de şekilcilik esası ile öğretmen çalıştıran özel okul, ayrımcılığın aslında bitmediğini bir kez daha gözler önüne serdi. 28 Şubat zihniyetinin savunucuları, 21. yüzyılda eğitim yuvalarında ülkeye faydalı bireyler yetiştirmek adına yol kat edecekken kendini köhne anlayışa sabitlemiş durumda.

"O'cu, bu'cu oluyorsun"

Mağdur olan başörtülü öğretmenler, şekle, dile, dine, ırka göre değil,  liyakat usulüne göre değerlendirilmek istiyor. Öğretmen N.Ç. ayrımcılığın hala bitmediğini dile getirerek, “İzmir’de çeşitli tarikatlara ait bazı kolejler var. Kutuplaşmadan dolayı bu okullara gidiliyor, sonra da o’cu bu’cu oluyorsun. Ben herhangi bir gruba veya oluşuma mensup bir kolejde çalışmak istemiyorum. Çünkü ileride ait olmadığım bir oluşum yüzünden başıma herhangi bir şeyler gelmesinden korkuyorum” dedi. Başörtülü çalıştıran okulların da olduğunu kaydeden N.Ç., bu okulların da kadrosunun dolduğunu ifade ederek, “Benim gibi işsiz kalan bir sürü öğretmen arkadaşım var” iddiasında bulundu..

"İzmir'in yapısı bahane ediliyor"

Öğretmen B.G. ise İzmir’de bazı özel okulların yönetimindeki kişilerin eşleri başörtülü olduğu halde başörtülü öğretmen çalıştırmadıklarını dile getirdi. B.G., “Sebep olarak da bizlere İzmir’in siyasal ve sosyolojik yapısını bahane ediyorlar. Zaten bir de bırakın başvurmayı özgeçmiş bile gönderemediğimiz okullar var” dedi.

Uzun süre işsiz kaldığını dile getiren öğretmen M.Ç. de öğretmen ihtiyacı olan okulların “İhtiyacımız yok” diyerek mülakata dahi almadığını, bazılarının ise “Bizim için sorun yok ama veliler sorun ediyor” diyerek çeşitli mobbingle karşı karşıya kaldığını dile getirdi.

Başörtüsünü açan öğretmen var

Bazı başörtülü öğretmenlerin okullarda görev yaparken başörtülerini çıkarmak zorunda kaldığı iddia edildi. Fotoğraflarda normal hayatında başörtülü bir öğretmenin kurumda açık olduğu görünüyor. Fotoğrafı şahsın bilgisi dahilinde olmadığı için ve normal hayatında kapalı olduğu için mesleki etik gereği yayınlamıyoruz.

Muhafazakar ilçede farklı, seküler ilçede farklı

Kaynaklarımızdan edindiğimiz bilgilere göre Zübeyde Hanım okullarının sahiplerinin eşi başörtülü olmasına rağmen İzmir’in sosyolojik durumunu bahane ederek başörtülü çalıştırmadıkları iddia edildi. Türk Koleji, Bilfen Okulları, İzmir Sınav Koleji, Bahçeşehir Koleji yine başörtülü öğretmen çalıştırmayan okullar arasında. Okyanus Koleji ve Kocatürk Koleji ise muhafazakar ilçelerde başörtülü öğretmen çalışmasına izin verirken seküler kesimin yaşadığı ilçelerde öğretmenlerine başörtüsünü çıkarttırıyor.

Başörtülü öğretmenleri çalıştırmayan kolej yetkilileri, ortaya atılan iddiaları yalanladı.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 12:11
  1. post-modern darbe
  2. 28 Şubat darbesi
  3. Başörtüsü
  4. 28 Şubat süreci
  5. Eski Türkiye özlemcileri
  6. başörtülü öğretmenler
  7. özel okullar
  8. 28 Şubat zihniyeti
  9. eğitim yuvaları
  10. mobbing
  11. Zübeyde Hanım okulları
  12. Türk Koleji
  13. Bilfen Okulları
  14. İzmir Sınav Koleji
  15. Bahçeşehir Koleji
  16. Okyanus Koleji
  17. Kocatürk Koleji

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