Eski Trabzonsporlu Mehmet Cemil Altın'ın oğlunu öldüren sanığa ömür boyu hapis istemi

Antalya'da eski Trabzonsporlu futbolcu Mehmet Cemil Altın'ın restoran işletmecisi oğlu Haluk Altın'ı (44) tabancayla vurarak öldüren Ceyhun Bulut (39) hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame, Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 'Kasten öldürme' ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından düzenlenen iddianamede, tutuklu sanığın ömür boyu hapsi istendi. Mehmet Cemil Altın'ın 1969-1977 yılları arasında Trabzonspor forması giydiği belirtildi.

Olay, 14 Eylül 2025'te saat 02.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde meydana geldi. Bulut, kız arkadaşı ve arkadaşlarıyla, önceden tanıdığı Altın'ın işlettiği restorana gitti. Burada taraflar arasında tartışma yaşandı ve Bulut ile yanındakiler mekândan ayrıldı. Bir süre sonra kız arkadaşıyla restorana dönen Bulut ile Altın arasında yeniden tartışma çıktı; Altın tabancayla vuruldu.

Karın bölgesinden ağır yaralanan Altın, ambulansla kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Gözaltına alınan Bulut, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İddianamede yer verilen otopsi raporunda, Altın'ın vücudunda 3 ateşli silah mermi çekirdeği giriş ve 1 çıkış yarası bulunduğu, yaralanmaların tamamının öldürücü nitelikte olduğu belirtildi. Ölümün, ateşli silah yaralanmasına bağlı iç organ ve büyük damar yaralanması sonucu gelişen iç kanamadan kaynaklandığı bildirildi. Savcılık, dosyadaki delilleri birlikte değerlendirerek Bulut'un tartıştığı Altın'ı tabancayla karın bölgesinden 3 kez vurarak öldürdüğü değerlendirmesinde bulundu.

Kız arkadaşı Eda Ö., telefondaki 'Yalnız gel' sözünü anlattı

Olay gecesi sanıkla birlikte olan kız arkadaşı Eda Ö., ifadesinde arkadaşlarını bıraktıktan sonra Bulut'un, Altın'ı telefonla arayıp 'Abi 15 dakikaya geliyorum, konuşalım' dediğini, hoparlörde olan telefonda Altın'ın 'Yalnız gel' karşılığını verdiğini söyledi. Restorana birlikte döndüklerini belirten Eda Ö.'ye göre Bulut, 'Sen arabada bekle, konuşup geleceğim' diyerek araçtan indi.

Bir süre sonra bağrışmalar duyduğunu ve Altın'ın 'Benim mekanıma böyle gelemezsin' dediğini aktaran Eda Ö., tartışmanın ardından Bulut'un elinden silahın alınmaya çalışılması sırasında arbede çıktığını, sonrasında patlama sesi duyduğunu söyledi. Kaç el ateş edildiğini hatırlamadığını belirten Eda Ö., Altın'ın 'Vuruldum' diye bağırdığını ifade etti.

Sanık: 'Kendimi savunma amaçlı silaha yeltenmiştim'

Bulut ise savunmasında, restorana ikinci kez Altın'ın kendisini geri çağırması üzerine gittiğini ileri sürdü. Altın'ın kendisine hakaret ettiğini, ardından Altın ile iş yerinde bulunan 2 kişinin kendisini tekme ve yumruklarla darbettiğini iddia eden Bulut, kaçarak otomobiline yöneldiğini ve yaklaşık 4-5 yıl önce satın aldığı ruhsatsız tabancayı aldığını söyledi. Havaya ateş etmek istediği sırada Altın ve beraberindekilerin tabancayı elinden almaya çalıştığını, yaşanan boğuşmada silahın ateş aldığını öne süren Bulut, "Benim Haluk'u vurma niyetim yoktu. Kendimi savunma amaçlı silaha yeltenmiştim" dedi.

Savcılık, sanığın önce hakarete uğradığı, ardından darbedildiği yönündeki savunmasına itibar etmedi.

Aile avukatı Kurt, mekâna gidişinde 'plan ve kurgu' olduğunu savundu

Altın ailesinin avukatı Yağmur Burçin Sayın Kurt, "Bu dosya benim için mesleğin de ötesinde. Maktul benim hem müvekkilim hem de yakın dostumdu" dedi. Maktulün yalnızca mekânın saatten dolayı kapandığını söylediğini, sanığın ise arabadan ruhsatsız silahı çıkartarak üç el ateş ettiğini belirten Kurt, "Amacı da öldürmektir" ifadesini kullandı.

İddianamenin 1 sene sonra düzenlenerek kasten öldürmeden açılmasını yerinde bulan Kurt, sanığın yanında silah taşımasında ve mekâna gitmesinde "plan ve kurgu" da bulunduğunu savundu. Kurt, "Sanığın en ağır cezayı alması için verebileceğim tüm mücadeleyi maktulün eşi ve çocuğu adına yapacağım" dedi.