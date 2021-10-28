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Gündem Eski tezkere ile yeni tezkere arasında fark var mı? Bakan Akar açıkladı
Gündem

Eski tezkere ile yeni tezkere arasında fark var mı? Bakan Akar açıkladı

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Meclis’te kabul edilen sınır ötesi tezkerenin bir önceki tezkere ile aralarında bir fark olmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 16:12:00 - 2021-10-28 16:16:32
Eski tezkere ile yeni tezkere arasında fark var mı? Bakan Akar açıkladı

Yeni Akit  ANKARA

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Mahamat İdris Debi Itno'nun Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlediği basın toplantısı öncesi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Nebojsa Stefanoviç ve Çad Savunma ve Gaziler Bakanı Daud Yaya Brahim ile dün ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade eden Bakan Akar, görüşmelerde askerî eğitim, iş birliği ve savunma sanayi alanlarında görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı. Azerbaycan’ın işgal altından kurtardığı öz topraklarında Ermenistan tarafından döşenen mayınların temizlenmesine yönelik faaliyetlerdeki son durumun sorulması üzerine Bakan Akar, “Ateşkesin ilan edildiği ilk günden itibaren Türk Silahlı Kuvveleri unsurları mayın temizleme faaliyetine başladı. Mayınlar, el yapımı patlayıcılar temizlendikçe söz konusu bölgeler daha güvenli hâle geliyor, tarıma, yerleşime açılıyor. Aynı faaliyeti Libya’da da yapıyoruz. Bununla ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri personelimiz eğitici olarak dost ve kardeş ülkelerin silahlı kuvvetleri personelini bu konuda eğitiyor.” diye konuştu. Bir gazetecinin “Ermenistan’ın mayın döşediği alanlarla ilgili haritayı paylaşmadığına” yönelik ifadesi üzerine Bakan Akar, “Bunların bir an önce verilmesi konusunda temaslar sürüyor. Cumhurbaşkanımızın Azerbaycan ziyareti sırasında dikkati çektiği konu, bölgede ateşkese bağlı bir istikrarın, huzurun oluşması. Sadece bir ülke için değil. Geldiğimiz noktada herkesin masaya oturup, konuşup görüşüp ateşkesin kalıcı hâle gelmesi, istikrarın sağlanması ve insanların güven, refah içinde yaşamalarının sağlanması önemli. Bunun için ne yapılması gerekiyorsa biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak her konuda olduğu gibi bu konuda da son derece yapıcı, müzakereye, diyaloğa açık makul, mantıklı çözümleri ortaya koyuyoruz.” diye konuştu. “Türkiye’nin bu önerilerine olumlu dönüş oluyor mu?” sorusuna Bakan Akar, “Oluyor. Bazı sinyaller var. Bizim beklentimiz bölgenin rahata, huzura kavuşması yönünde.” karşılığını verdi.

Terörle mücadelede yoğun dönem

Bir başka gazetecinin, dün TBMM Genel Kurulunda, Türkiye'nin Irak ve Suriye topraklarına terörle mücadele amacıyla sınır ötesi operasyonlar yapabilmesi için Cumhurbaşkanı’na verilen yetkinin 2 yıl uzatılması ile ilgili tezkerenin geçtiğini hatırlatarak “Niye iki yıl uzatıldığına dair bazı eleştiriler, sorular var.” denmesi üzerine Bakan Akar, şunları kaydetti: “Irak’ın, Suriye’nin kuzeyinde terörle mücadele yoğun şekilde devam ediyor. Bu yetkinin sürekli olarak uzatılması yerine bu şekilde verilmesi gayet anlaşılabilir. Bu tezkere ile bir önceki tezkere arasında da bir fark yok. Tatbikatlar var, eğitim var… Bu sürekli olan bir şey, bunun arkasında bir şey aramaya gerek yok.”

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