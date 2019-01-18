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Eski sömürge valisinden küstah sözler: Türkiye güvenilir değil

ABD’nin eski sömürge valisi Brett McGurk, Türkiye hakkında küstah ifadelerde bulundu. McGruk yaptığı açıklamada, "Türkiye, Suriye konusunda güvenilir partner değil" dedi.

18 Ocak 2019 Cuma 22:16
Eski sömürge valisinden küstah sözler: Türkiye güvenilir değil

ABD’nin eski DAEŞ’le Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk, Türkiye’nin Suriye konusunda güvenilir partner olmadığını belirtti.

McGurk, Washington Post için kaleme aldığı yazıda, "Türkiye, Suriye konusunda güvenilir partner değil" dedi.

Küstah sözler

Türkiye'nin Suriye'de, aralarında aşırılık yanlılarının da bulunduğu muhalif gruplarına destek verdiğini yazan McGurk, bu grupların çok küçük olduğunu, bu yüzden ABD'nin desteklediği terörist Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) alternatif olamayacağını ifade etti. Yazıda ayrıca Türkiye'nin ABD'nin büyük desteği olmadan Suriye'de tek başına hareket etme yeteneğinde olmadığını da sözlerine ekledi.

Halihazırda, Türkiye'nin desteklediği silahlı muhaliflerin, şu anda DSG'nin bulunduğu Suriye'nin kuzeydoğusuna yerleştirilmesiyle ilgili görüşmelerin yürütüldüğünü ileri süren McGurk, bu tür adımların kaosa yol açacağını, aşırılığın yayılması için uygun ortamı oluşturacağını, binlerce Kürt'ü evinden edeceğini ve Suriyeli Hristiyanların hayatını riske atacağını yazdı.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 22:16
  1. YPG
  2. Suriye
  3. McGurk

YORUM YAZ

  • Yozgatlı Yozgatlı 36 dk önce
    Demek ki Türkiye iyi yolda
  • nostaljinostalji36 dk önce
    Adam doğru söylüyor ne kızdınız ? Bir bakmışsın Rusya yanlısı dış politika izliyor bir bakmışısınız Abd yanlısı kimse Türk dış politikasının en olduğunu anlayamadı ÇİN bile geçenlerde Türkiye politikasını fazlasıyla esnek ve çok yönlü bulunduğununu hattaötesiyanlışbir vaziyette bulduğunu söylemedi mi. Başkalarına kızmak yerine TUTARLI,istikrarlı ve bağımsız bir dış politika izlememiz gerekir ama nerdeeeee*

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