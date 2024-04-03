Eski Profesyonel Futbolcuya Çin’de Büyük Ödül

Profesyonel futbol hayatından sonra Çin’e yerleşen ve ticari hayata atılan Özcan Sezer’e bir ödülde Çin Devleti’nden geldi. Çin’de yatırım yapan ve başarı sağlayan en iyi 10 yabancı yatırımcı arasına bu yıl Özcan Sezer’de katıldı. Sahip olduğu Sultan Restoranlar zinciri ve Mado Şubeleri ile Çinlilere ve Çin’de yaşayan diğer yabancı çalışanlara Türk Mutfağını sevdiren Sezer, ödülünü Huzhou Şehrinde düzenlenen etkinlikte aldı. 15 dakikalık sunumda yapan Sezer, Yeni Çağda Uluslararası İletişim Diyalogları Nasıl Olmalı” konusunda deneyimlerini paylaştı. Etkinlik sonrası Ulusal Çin Televizyonları ile de röportaj yapan Sezer, Endüstride Lider Nasıl Olunur ve Bu Pazarda Yeni İş Fırsatlarını konularında açıklamalarda bulundu. Ödül alan yabancı yatırımcılar arasında tek Türk olan Sezer, geçtiğimiz yıl Türkiye’de düzenlenen törenle de Yılın Uluslararası İş Adamı Ödülünü kazanmıştı.