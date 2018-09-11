0553 313 94 23

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkında flaş karar

Kayseri'de devam eden FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan, aralarında eski ÖSYM Başkanı Ali Demir ve Başkan Yardımcısı Ömer Pekşen'in de bulunduğu 5 sanıktan 3'ü, 1 yıl 10 ay 15 gün ile 10 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

11 Eylül 2018 Salı 13:16
Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkında flaş karar

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan, aralarında eski ÖSYM Başkanı Ali Demir ve Başkan Yardımcısı Ömer Pekşen'in de bulunduğu 5 sanıktan 3'ü, 1 yıl 10 ay 15 gün ile 10 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanıklar Demir ve Pekşen'in dosyasını ayırarak, TCK'nin 257. maddesi uyarınca "görevi kötüye kullanma" suçundan kovuşturma açılması için ilgili kuruma yazı yazılmasına hükmetti.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, askeri lise sınavlarına ilişkin soruşturma çerçevesinde yargılanan tutuksuz sanık Hüseyin Alpay ile sanık avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, Başkan Yardımcısı Ömer Pekşen, Engin Yanık ve firari Eşref Coşar ise duruşmaya katılmadı.

Savcı mütalaasında, sanıklar Demir ve Pekşen'in dosyadaki deliller, bilgi ve belgeler bütün olarak değerlendirildiğinde suçun "görevi kötüye kullanma"ya dönüşmesi ihtimali gerekçesiyle, iki sanığın bu dosyadan tefrik edilmesini istedi.

"Gökhan" kod isimli "Büyük bölge talebe mesulü" firari sanık Coşar'ın ByLock kullandığı ve gizli tanık beyanları, sanık Yanık'ın örgüt mensubu öğrencilere askeri lise sorularını verdiği ve gizli tanık beyanları gerekçesiyle "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmalarını isteyen savcı, etkin pişmanlıkta bulunan sanık Alpay'ın da aynı suç kapsamında değerlendirilmesini talep etti.

Mütalaanın ardından mahkeme heyeti tarafından söz verilen sanık Alpay, etkin pişmanlıkta bulunarak bildiklerini anlattığını, şartlar doğrultusunda yurtlarında kaldığı örgütün hiyerarşik yapısı içinde yer almadığını savunarak beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Demir ve Pekşen'in dosyasını ayırarak, TCK'nin 257. maddesi uyarınca "görevi kötüye kullanma" suçundan kovuşturma açılması için ilgili kuruma yazı yazılmasına hükmetti.

Heyet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan sanık Coşar'a 10 yıl 6 ay, sanık Yanık'a 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Etkin pişmanlığı kabul edilen Alpay'ı 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptıran heyet, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti, firari sanık Coşar için önceden çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama kararını yineledi.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 13:16
  1. Kayseri
  2. ÖSYM Başkanı Ali Demir
  3. fetö
  4. kayseri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şarbon değil FETÖ virüsü çıktı!
    1. Şarbon değil FETÖ virüsü çıktı!
    2. Dışişleri'nden ABD'ye sert FKÖ tepkisi
    3. Göbek, kadından çok erkeği öldürüyor
    4. Dozerle düzleme yapan işçi hayatını..
    5. Başkent'te alacak verecek meselesinde..
    6. FETÖ'den yargılanan eski ÖSYM Başkanı..
    7. Çok konuşulan iddia için MEB'den..
    8. Hızlı ve çok sıcak yemeyin
    9. Sakarya'da DAEŞ operasyonu! 3 Iraklı..
    10. Nikah işlemlerinde yeni dönem! Diyanet..
    11. Yediğiniz tavuklar tavuk değil
    12. Yerli akıllı telefon fabrikasına 100..
    13. Doğuma yetişirken kazada bebeğiyle..
    14. AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediyi..
    15. Şenol Güneş ezber bozdu!..
    16. Şehit annesi FETÖ'cüye seslendi:..
    17. Yaşar Değirmenci: Hicret Müslüman için..
    18. Trabzon'da feci kaza! 9'u çocuk, 17..
    19. Milli takıma gelmek istemeyen..
    20. AK Parti İzmir'de, Büyükşehir..
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Havelsan F-35 için kolları sıvadı
    Havelsan F-35 için kolları sıvadı
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Sevilay Yılman: Eşekler gibi pişman oldum!
    Sevilay Yılman: Eşekler gibi pişman oldum!
    TSK ve ÖSO, Esed ile PKK'yı vurdu!
    TSK ve ÖSO, Esed ile PKK'yı vurdu!

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2018
    Ankara kararını verdi: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız
    Ankara kararını verdi: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız
    Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme!
    Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme!