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Dünya Eski Mossad yetkilisinden kirli ittifakla ilgili çarpıcı açıklama
Dünya

Eski Mossad yetkilisinden kirli ittifakla ilgili çarpıcı açıklama

Eski Mossad yetkilisi David Meidan siyonist İsrail ve İslam dünyasının yüz karası Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki kirli ittifakla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-27 13:50:00 -
Eski Mossad yetkilisinden kirli ittifakla ilgili çarpıcı açıklama

İslam dünyasının yüz karası Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kendi çıkarları uğruna Filistin davasına ihanet ederek siyonist İsrail ile "normalleşme" adımı attı. Skandal adım başta Türkiye olmak üzere İslam devletleri tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

Öte yandan Eski Mossad yetkilisi David Meidan kirli ittifaka ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. İki ülke arasındaki karanlık ilişkinin 2000'lerin ortalarına kadar dayandığını belirten Meidan zamanla bu ilişkinin tam teşekküllü bir işbirliğine dönüştüğünü ifade etti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin 2005 yılının sonunda, 2006'nın başında başladığını söyleyen Meidan, "Bundan önce İsrailli yetkililer, zaman zaman BAE'li mevkidaşlarıyla karşı karşıya geldi. Fakat bu karşılaşmalar sadece üçüncü ülkelerde, zirvelerde, toplantılarda veya büyükelçiliklerde yaşanırdı ama bunlar ciddi görüşmeler değildi" dedi.

"Ciddi ilişkiler ancak 2006 yılında dönemin Başbakanı Ariel Şaron'un Mossad'ın başı Meir Dagan'a yaklaşması ve ona iki görev vermesi ile başladı" diyen Meiden, "Birincisi, İran tehdidini ve ikincisi bölgedeki bazı Sunni devletlerle ilişkiler kurmasıydı. Dagan daha sonra yanıma geldi ve ekibimin bu bağları kurması ve sürdürmesi gereken Tevel Bölümünün başına geçmemi sağladı" ifadelerini kullandı.

Meidan, bu doğrultuda İsrail-BAE ilişkilerini normalleştirme çabalarının hızlandığını söyledi.

Bu talimatın ardından ellerine bir harita alarak, bölgedeki ülkeleri incelemeye başladıklarını ve olası ortak çıkarları analiz ettiklerini belirten Meidan, "BAE'de bir bağlantı bulduğumuzda, iletişim kurmaya başladık ancak, her şey gizliydi. Bizim için başlangıçta bunlar iki ülkenin istihbarat teşkilatları arasındaki bağlardı. Üst düzey yetkililer zaman zaman görüşlerini paylaşmak için bir araya gelirdi. Sonra doğrudan bir kanal kurma kararı alındı. Ancak nihai amaç, sürekli bir çalışma ilişkisi kurmaktı." dedi.

İlk bağlantı kurdukları kişilerle hala irtibat halinde olduklarını aktaran Meidan, "Onları yıllardır tanıyorum. Ve oradaki birçok gezim sırasında, mevcut lider ve kardeşleri de dahil, ülkenin en üst kademesinin çoğuyla tanıştım" dedi.

"BAE hiçbir zaman bizim düşmanımız olmadı"

BAE'nin hiçbir zaman İsrail'in düşmanı olmadığını dile getiren Meidan, "Mısır ve Ürdün ile bir dizi savaşımız oldu. İnsanları öldü, yaraladık ve hapse attık. Yani Mısır'la barış anlaşması, diğer Arap ülkelerinin de aynı şeyi yapmasının yolunu açtığı için en büyük diplomatik başarılardan biriydi. BAE farklı bir hikaye. Onlarla asla savaşmadık. Askerlerini de buraya göndermediler, bu yüzden temelde aramızda kötü bir geçmiş ya da kan yok" diyerek kirli işbirliğini itiraf etti.

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