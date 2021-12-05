Eski milletvekilinin acı günü! 32 yaşındaki oğlu koronavirüse yenik düştü
Denizli AK Parti eski Milletvekili Mitat Ekici’nin oğlu Ahmet Rıza Ekici (32), Ankara'da koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Bir dönem AK Parti Milletvekili olan Uzman Doktor Mithat Ekici'nin oğlu Ahmet Rıza Ekici, yakalandığı koranavirüs nedeniyle Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Ankara Şehir Hastanesinde uzun süredir tedavi gören Ahmet Rıza Ekici, sağlık durumunun ağırlaşması sonucu yoğun bakım servisine alındı. Yoğun bakımda uzun süre tedavisine devam edilmesine rağmen durumunun daha da kötüye gitmesi sonucu Ekici, bugün hayatını kaybetti.