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Eski Milletvekili Ölmeztoprak’tan Kırtekeye’ye tam destek

AK Parti Malatya eski Milletvekillerinden Fuat Ölmaztoprak, Akçadağ Başkan Adayı Mustafa Kırteke’yi seçim ofisinde ziyaret ederek destek verdi.

23 Mart 2019 Cumartesi 18:04
Eski Milletvekili Ölmeztoprak’tan Kırtekeye’ye tam destek

AK Parti Malatya eski Milletvekillerinden Fuat Ölmaztoprak, Akçadağ Başkan Adayı Mustafa Kırteke’yi seçim ofisinde ziyaret ederek destek verdi. Ölmeztoprak, Akçadağ’da Cumhur İttifakı adayı Kırteke’nin seçilmesi için her zaman destek verdiklerini söyledi.


31 Mart yerel seçimleri öncesinde çalışmalara ara vermeden devam eden Cumhur İttifakı Akçadağ Başkan Adayı AK Partili Mustafa Kırteke’yi seçim ofisinde ziyaret eden AK Parti eski milletvekillerinden Fuat Ölmeztoprak, Kırteye’ki desteklediklerini söyledi.


Akçadağ’ın geleceği için Kırteke’yi desteklediğini belirten Ölmeztoprak, “Sonuna kadar kendisi ile beraberim. Bu noktada hiçbir tavizimiz yok. Yani sağdan soldan, şuradan buradan birileri, bizimle ilgili olarak aile ile ilgili olarak dedikodu yapıyorlarsa bu bizim dışımızdadır. Bizim hiçbir davaya bugüne kadar ihanetimiz olmadı. Ben AK Parti’nin kuruluşundan itibaren, bu davanın içerisindeyim. 10 yıla yaklaşan bir milletvekilliği görevimiz oldu.Önümüzde bir seçimimiz var. Allah nasip eder Mustafa kardeşimiz seçilir. Bizlerde elimizden gelen desteği vereceğiz. Bu emanet Mustafa Kırteke kardeşimize tebliğ edilirse çok mutlu olacağız. Hükumetimiz ile Cumhurbaşkanımız ile aynı istikamete giden bir Akçadağ olacak” dedi.


Önümüzdeki yerel seçimlerin de önemine değinen Ölmeztoprak, “Şuanda Türkiye’nin iki büyük düşmanı var. Bunlardan biri PKK diğeri FETÖ. O yüzden bu seçimleri sadece bir belediye başkanlığı seçimi, meclis üyeliği veya muhtarlık seçimi olarak görmemeliyiz. Biz bu seçimleri bir varoluş, gelecek bir beka sorunu olarak görüyoruz” şeklinde konuştu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçilecek belediye başkanlarına yaptığı uyarıyı da anımsatan Ölmeztoprak, “Cumhurbaşkanımız ne dedi, ‘kibir yapmayacaksınız, halka ineceksiniz. Gönül belediyeciliği ile halkın gönlüne gireceksiniz’ Bunu da inşallah Akçadağ’ımızda kazandığı takdirde Mustafa kardeşimiz de seçilecek belediye meclisi üyelerimizde bu duruşu sergileyeceklerdir. AK Partiliyiz, AK Parti olarak devam edeceğiz, İnşallah Akçadağ’da AK Parti’nin hizmetini gayretini gösterecek başkanımızı seçecektir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 18:04
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