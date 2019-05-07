Eski MHP’li Nazif Okumuş’tan İmamoğlu’na yıkama yağlama!

Serkan Çelik yeniakit.com.tr

Eski MHP’li Nazif Okumuş, İstanbul seçiminin iptal edilmesine ve yenilenmesine karar veren Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin verdikleri bu kararın altında ezileceklerini öne sürdü.

Halk TV yayınına katılan Eski MHP’li Nazif Okumuş’un Ekrem İmamoğlu’nu “merhamet timsali bir büyük adam” olarak nitelendirmesi dikkat çekti.

Bir yandan kışkırtma, diğer yandan 'Provokasyona gelmeyin' çağrısı

Halk TV’den İrfan Değirmenci, YSK kararına ilişkin yayında, sürekli olarak İstanbul seçimlerini iptal kararını veren YSK üyelerinin bu kararı “emir ve talimatla” verdiklerini iddia ederek kışkırtıcılık yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bahsederken, “Cumhurbaşkanı” diyerek girdiği cümleye, “Hayır, AKP Genel Başkanı” diyerek devam etti.

Tahriklerine bu şekilde devam eden Değirmenci, bir yandan da “Provokasyonlara gelmeyin, twitterdan takipçi kasmak için sokağa çağıranlara itibar etmeyin!” mesajları verdi.

İrfan Değirmenci, AK Parti YSK Üyesi Recep Özel’in açıklamasına bağlanırken de, “Recep Özel geldi, bir de Ali İhsan Yavuz olsun tam olsun, YSK yetkilileri yok, Sadi Güven yok, Recep Özel var!” dedi.

Yayına bağlanan Mehmet Tezkan da, “Türkiye bunun altından nasıl kalkar? Bu kararı boykot eder mi? Kabul ederse, YSK’nın verdiği kararı onaylamış mı olur, bu ayrı bir soru işareti” dedi.

Tezkan, “En iyisi boykot etmemek, mağduriyet sözkonusu, vatandaş artık bu kadarı da fazla demeye başladı. Sandığa gitmeyenler şimdi koşa koşa gidecekler.. Akp’lilerden bir bölümünün seçime gitmeyeceğini zannediyorum.” dedi.



Tezkan, “Gerginlik umarım sokağa yansımaz”diyerek “adres” göstermeyi de ihmal etmedi.