Eski kot nasıl değerlendirilir, neler yapılır? Eski kot pantolon değerlendirmek için pratik bilgiler

Modası hiç geçmeyen kot pantolonlar, ne yazık ki zamana meydan okuyamayan kıyafetlerden. Eskiyen, yıpranan, lekelenen kot pantolonlarınızı atmak yerine sağlam kalan kısımlarını değerlendirebilirsiniz. Büyük beden gelen veya eskiyen kotları atmak yerine onları çanta haline getirebileceğiniz pratik yöntemleri…

Eski kot nasıl değerlendirilir?

Eski kotlar genelde çanta ya da ev aksesuarı yapılarak değerlendirilir. Bu ürünlerin kullanılması her zaman tercih edilmese de giyilmeyecek durumda olan eski kotları atmak yerine farklı şekillerde değerlendirebilirsiniz. Eski kot nasıl değerlendirilir merak edenlere önerilerimiz;

-Eski kotunuzu paçalarından dikip, içini toprakla doldurduğunuzda saksı olarak kullanabilirsiniz.

-Eski kot parçalarını birleştirerek yastık kılıfı şeklinde kullanabilirsiniz.

-Çok sevimli bir mama önlüğü yapabilirsiniz. Değişik boyutlar ve modellerde yapabilirsiniz.

-Değişik boyutlarda çantalar yapabilirsiniz ve bunları deri kumaş parçalarıyla süsleyebilirsiniz.

-Amerikan servis yapacağınız kotların cep kısmına çatal bıçak gibi servis ürünleri koyabilirsiniz.

-Tablet ya da telefonunuzu saklayabileceğiniz bir kılıf yapabilirsiniz.

-Kot pantolonlarınızın ceplerini keserek bir panoya yapıştırabilirsiniz.

-Farklı boyutlarda yastıklar ve yastık kılıfları ile dekoratif ürünler yapabilirsiniz.

-Eski kotlardan cüzdanınızı kaplayabilirsiniz. Hasar görmüş cüzdanlarınızı silikon yardımıyla aplayabilirsiniz.

-Eski kotlarınızı çocuklarınıza kıyafet yaparak değerlendirebilirsiniz. Çocuklarınıza etekler, bluzlardaki detaylar için bu ürünleri kullanabilirsiniz.

Eski kotlar nasıl kullanılır?

*Esi kotları genelde paçacalarını kesip çocuklarınıza şort olarak kullanabilirsiniz. Ancak yine de kumaş artıyorsa, farklı bir ürün için yama yapabilir, şık birer çanta tasarlayabilirsiniz.

*Bunun dışında kotun boyutuna göre çeşitli ev eşyalarınızı kaplayabilirsiniz. Masa, puf, sandalye hatta tabureleri bile kaplayabilirsiniz. Eski kotlardan çanta yapmak en çok tercih edilen geri dönüşüm seçenekleri arasındadır. Kumaşın boyutuna göre farklı kot çeşitleri tercih edebilirsiniz.

*Eski kotlardan yapacağınız bir diğer ürün de puf olacak. Puflar yerde oturulan minderler ya da eski pufunuzun kaplanması söz konusu olabilir. Bunun için malzemelerin varsa değerlendirebilirsiniz ve başarılı biçimde kullanabilirsiniz.

Bilezik

Bir kot pantolonun kalın dikiş kısımnı bileğinizin genişliğinde kesin ve ortadan yapıştırın/dikin. Kestiğiniz küçük bir parçayı püskül formunda kestikten sonra takı malzemesi satan dükkanlardan bulabileceğiniz bir metal parçaya monte edin.

Üzerini boncuk, metal, halka gibi takı tasarım malzemeleriyle süsleyebilirsiniz.

Yatak örtüsü

Eski kot pantolonlardan keseceğiniz kare ya da şerit parçaları yan yana dikerek patchwork tarzında yatak örtüsü modelleri elde edebilirsiniz. Görselimizde verilen iki farklı örnekten beğendiğinizi dikebilirsiniz.

Kot pantolondan çanta yapımı

İşte, kot pantolondan çanta yapımı...

Malzemeler

Kullanılmayan kot

Makas

Yorgan iğnesi

Yorgan ipi ( çanta içerisine konan her türlü ağır malzemeye dayanır)

Kurdela

Takmalı çanta kulpu veya kemer (renk isteğinize göre)

Dilediğiniz renkte fermuar

Kot pantolondan çanta nasıl yapılır?

- Kotu basen ile ağ kısmının olduğu yerden kesiniz. (kotun bacakları olmayacak şekilde ama içe kıvırmalık pay bırakınız)

- Kotu kesik olan yerden içe doğru kıvırınız. (eşit kıvırma payı olmasına dikkat ediniz aksi halde dikiş sonra buruşma olabilir)

- Yorgan ipini yorgan iğnesinden geçiriniz ve ipin göstermeyecek şekilde içe kıvırdığınız yere dikiş yapınız. ( yorgan ipi kullanmak istemiyorsanız kotun renginde bir ip ile de dikiş yapabilirsiniz ancak sağlam olması için 3 kez üzerinden geçmelisiniz)

- Kotun bacağından arta kalan parçalar ile de dilediğiniz ebatta çanta kulpu kesip kotun orta merkezine çanta kulpları dikebilirsiniz.

- Alt dikişi biten kotun kenarlarından veya tam orta merkezinden delik açınız. Deliklerin kenarlarını dikiniz.( genişlememesi ve sağlam durması için) Delik yerlerinden çanta kulpu çengelini takarak çantanızı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Kemer ile kulp yapmak için ise karşılıklı orantılı şekilde dikim yaparak çanta kulpu sağlayabilirsiniz.

Pratik bilgi: Çantanızın ağzını açık kullanmak istemiyorsanız dilediğiniz renkte, çantanın ebatına uygun bir fermuar dikebilirsiniz. Şık görünümlü bir kurdelayı kotun kemer yerlerinden geçirerek çanta süsü olarak kullanabilirsiniz.

Balina

Eski kot pantolonlarınızdan yapacağınız bu balinayı dilerseniz oyuncak olarak, dilerseniz üzerine dikeceğiniz bir fermuarla kalem kutu olarak yapabilirsiniz. Farklı renkteki kotlarınızı değelendirmek için iki renk kumaşı bir arada kullanabilirsiniz.

Eski Kottan Şort Yapmak

Eski kottan şort yapmak son derece basittir. Kotu istediğiniz boyutta keserek uç kısımlarını kesmenize gerek kalmaz. Çünkü bu şekilde kullanacağınız eski kotlarınız başarılı biçimde kullanılabilir. Biliyorsunuz ki bu şekildeki kotlar özellikle tercih edilir. Bu kot çeşitleri son derece farklı tarzları seven insanlar için ideal kombinler yaratmaya yardımcı olmaktadır.