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Dünya Eski Hamas lideri Meşal: Türkiye İsrail'i korkutuyor
Dünya

Eski Hamas lideri Meşal: Türkiye İsrail'i korkutuyor

İsrail'in normalleşme politikasının altında yatan fikre dikkat çeken Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, Arap dünyasının kontrol altına alınmak istendiğini söyledi. Meşal, Türkiye'nin ticaret ve sanayideki gücüyle İsrail'i korkutmaya başladığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-08-30 01:37:00 -
Eski Hamas lideri Meşal: Türkiye İsrail'i korkutuyor

Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, son gelişmeler ışığında Filistin meselesihakkında yaptığı açıklamada, 1973 Arap-İsrail Savaşı sonrası İsrail'in 1978 Camp David Sözleşmesi ile Mısır'ı etkisiz hale getirmeyi başardığını, bunun sonrasında da Arap dünyasını kontrol altına alabilmek için normalleşme fikri ortaya atıldığını iddia etti.

Türkiye İsrail'i korkutuyor

İsrail ile normalleşme girişimlerinin İsrail dışında kimseye yarar sağlamadığını belirten Meşal, güçlerini kaybeden Arap ülkelerinin aksine bazı İslam ülkelerinin küresel bir güç haline geldiğnii belirterek, Türkiye'nin ticaret ve sanayideki gücüyle İsrail'i korkutmaya başladığını belirtti.

İsrail ile ABD yönetiminin Yüzyılın Anlaşması planının hiçbir zaman hayata geçemeyeceğini belirten Meşal, Filistinli gruplara birlik çağrısı yaptı.

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