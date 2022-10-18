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Aktüel Eski futbolcu Arda Turan'a büyük şok!
Aktüel

Eski futbolcu Arda Turan'a büyük şok!

Galatasaray'ın eski yıldızı Arda Turan'ın Bayrampaşa'daki evinde kaçak yapılaşma olduğu ortaya çıkmıştı. Bayrampaşa Belediyesi tarafından yapılan incelemede evin bodrum, zemin, 1, 2 ve 3'üncü kattan oluştuğu ancak 2020 yılında kaçak çatı katı yapıldığı ortaya çıktı. Bu olayla ilgili yıldız futbolcunun annesi hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-18 18:13:00 -
Eski futbolcu Arda Turan'a büyük şok!

Galatasaray'ın eski yıldızı Arda Turan'ın Bayrampaşa'daki evinde kaçak yapılaşma olduğu ortaya çıkmıştı. Bayrampaşa Belediyesi tarafından yapılan incelemede evin bodrum, zemin, 1, 2 ve 3'üncü kattan oluştuğu ancak 2020 yılında kaçak çatı katı yapıldığı ortaya çıktı. Bu olayla ilgili yıldız futbolcunun annesi hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Futbolcu Arda Turan'ın büyüdüğü Bayrampaşa'daki baba evinde kaçak yapılaşma olduğu ortaya çıkmıştı. Bayrampaşa Belediye Başkanlığı tarafından yapılan incelemelerde, bodrum, zemin, 1, 2 ve 3'üncü kattan oluşan binanın iskanı olduğu ancak 2020 yılında binaya kaçak bağımsız çatı katı bölümü yapıldığı ortaya çıktı.

KAÇAK YAPILAŞMA!

Futbolcu Arda Turan'ın büyüdüğü Bayrampaşa'daki baba evinde kaçak kat olduğu ortaya çıktı. Bayrampaşa Belediye Başkanlığında görevli çalışanlar Arda Turan'ın ailesinin yaşadığı ikamette bir takım incelemelerde bulundu. 14 bin 25 parsellik taşınmaz üzerinde yapılan incelemelerde binanın çeşitli yerlerinin sonradan kaçak olarak yapıldığı belirlendi.

24 Ocak 2020 yılında düzenlenen Yapı Tatil tutanağında bodrum, zemin, 1, 2 ve 3'üncü kattan oluşan binanın iskânlıyı olduğu ancak 2020 yılında binaya kaçak bağımsız çatı katı bölümü yapıldığı tespit edildi. Bayrampaşa Belediye Başkanlığı, durumu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbar edince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sabah'a göre savcılık tarafında yürütülen soruşturma kapsamında belediyenin bina üzerinde yaptığı araştırmalar inceleme altına alındı.

Yapılan incelemeler sonunda Bayrampaşa ilçesinde buluna futbolcu Arda Turan'ın annesi Yüksel Turan'a kayıtlı bulunan binada kaçak yapılaşmaya gidildiği anlatıldı. İncelemede binanın çatı arası piyesinin ölçülerinin yeni tarihli olarak değiştirilerek kaçak kata dönüştürüldüğü belirlendi.

5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Yüksel Turan hakkında 'İmar Kirliliğine Neden Olmak' suçundan iddianame düzenledi. 5 yıla kadar hapsi istenen anne Turan İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı

Mahkeme yapılan yargılamada söz konusu kaçak yapılaşmanın yerinde incelenerek keşifte bulunulmasına karar verdi. Geçtiğimiz günlerde Asliye Ceza Mahkemesi söz konusu kaçak yapılaşmanın incelenmesi için dosyaya bilirkişi atadı.

Bina üzerinde yapılan incelemeler sonucunda rapor mahkemeye gönderildi.

İncelemelerde suça konu aykırı kısımlar kaçak ve izinsiz olarak yapıldığı, yapının çatı arası terasının üstünün ve kenarlarının kapatılması ve kapalı brüt alanın artırıldığı rapor edildi.

 

 


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