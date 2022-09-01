Eski Fenerbahçeli Guiza'nın yeni takımı belli oldu
Fenerbahçe'nin eski golcüsü Daniel Guiza, 42 yaşında yeni bir transfere imza attı. İspanyol yıldız 6. lige transfer oldu.
Fenerbahçe'nin eski golcüsü Daniel Guiza, 42 yaşında İspanya 6. Futbol Ligi ekibi Union Deportiva Algaida'ya transfer oldu.
Yeni takımının 99 numaralı formasıyla poz veren Daniel Guiza, bu transferiyle futbol dünyasını bir kez daha şaşırtmayı başardı.
42 yaşındaki İspanyol golcü, Xerez altyapısında yetiştikten sonra sırasıyla Barcelona B, Murcia, Getafe, Mallorca, Fenerbahçe, Johor, Cerro Porteno, Cadiz, Sanluqueno'da forma giydi.
2008'den 2011'e kadar Fenerbahçe forması giyen Guiza, sarı-lacivertli formayla çıktığı 98 maçta 35 gol 21 asist üretti.