Eski eşine, yeni eşi için “50 kişi ile yatmış” demişti! CHP'deki skandalda yeni perde

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun eski eşiyle olan ses kayıtlarının sosyal medyaya sızdırılmasının ardından, eşi Erdoğdu ile birlikte CHP’den istifa eden Tuba Torun, yaşananların ardından ilk kez konuştu. Torun, tarihi bir çarka imza attığı açıklamasında "İfşa edilen kendi ses kaydımda 'erkek siyaseti' eleştiriyordum. O ses kaydı bile manipüle edildi 'dolarla milletvekili' diye. Oysa 'yalanla dolanla milletvekili' diyorum. 'Kim bu dolarla milletvekili olanlar?' diye soranlar olmuş, en azından bu yanlışı düzeltmiş olayım" dedi.

Torun'un "Dolarla vekil oluyorlar iddiası"

Twitter’da “Özge” isimli hesaptan yapılan paylaşımda CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun ayrıldığı eşi Özge Pomen ile yeni eşi CHP Yüksek Kurul üyesi Tuba Torun arasında yapılan konuşma yer almıştı.

Paylaşımda “Dolarla vekil oluyorlar, ben ‘kadın hakları’ diye g*mü yırtıyorum, olamıyorum’ demiştin hatırlıyor musun Tuba Torun. Neyse ki artık partidesin, Aykut Erdoğdu’yu aldın sırada vekillik var” ifadeleri kullanılmıştı.

Torun, konuşmasında ağlayarak “dolarla milletvekili oluyorlar, ben burada sabahtan akşama kadar kadın hakları diye g*tümü yırtıyorum, şerefsizin bir tanesine inandım, inandığım için de kendimi ortaya koydum ve şu anda ben istifa edeceğim, tamam!” sözlerini kullanmıştı.

Eski eşine yeni eşi için "50 kişi ile yatmış" demişti

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun yaklaşık üç ay önce ayrıldığı eşi, sosyal medyada bir konuşma kaydı paylaştı. Paylaşımda, “Bu kaydı 3,5 ay önce aldım. Eski eşim Aykut Erdoğdu’nun Tuba Torun ile ilişkisini öğrendikten hemen sonra… Aykut Erdoğdu beni Tuba ile ilişkisi olmadığına ikna etmeye çalışırken, ‘50 kişi ile yatmış’ dedi. Daha sonra 50 kişi ile yattı dediği Tuba Torun ile evlendi!” ifadeleri yer aldı.