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Eski eşinden Pakistan Başbakanı Khan’a eleştiri

Pakistan Başbakanı İmran Khan’ın eski eşi Reham, Cammu ve Keşmir’in Khan’ın zayıf olmasından dolayı elden çıktığı yönünde eleştirilerde bulundu.

20 Ağustos 2019 Salı 13:46
Eski eşinden Pakistan Başbakanı Khan’a eleştiri

Pakistan Başbakanı İmran Khan’ın eski eşi Reham, Cammu ve Keşmir’in Khan’ın zayıf olmasından dolayı elden çıktığı yönünde eleştirilerde bulundu.


Pakistan Başbakanı Imran Khan’ın eski karısı Reham, başbakanın Hindistan’ın Keşmir’in özerkliğini ortadan kaldırma planlarını önceden bildiğini ve hatta Yeni Delhi ile anlaşma müzakere etmeye çalıştığını iddia etti. Reham, Hindistan medyasına yaptığı açıklamada başbakanı eleştirerek, "Kaşmir’in elden çıkarıldığını söyleyebilirim. Başbakanınız İmran Khan, Cammu ve Keşmir hakkında açıklama yapacağı gün ’Modi’nin bunu yapacağını biliyordum. Bişkek’te Haziran ayında gerçekleştirilen Şangay İşbirliği Teşkilatı etkinliği sırasında Modi ile görüştüğümüzde bana kötü davrandı’ dedi. Madem bunu biliyordun ve hiçbir şey yapmadın, o zaman bu hiçbir şey yapmaya gücünüzün olmadığını, zayıf olduğunuzu gösterir" ifadelerini kullandı.



Eski eş Reham’ın bu ilk eleştirisi değil


Pakistan uyruklu İngiliz vatandaşı olan gazeteci Reham, İmran Khan’la 2015 yılında evlenmiş, ikili 10 ay sonra ayrılmıştı. İmran Khan’ın eski eşi Reham’ın başbakanı daha önce de eleştirmişti. Haziran ayında Hint medyasına verdiği bir röportajda Khan’ın ordunun ideal bir kuklası olmakla suçlayan Reham, devletin karmaşık konuları hakkında hiçbir bilgisi olmadığını söylemişti. Reham geçtiğimiz yıl Khan’ın siyasi ve kişisel hayatı hakkında çok sayıda münferit iddiada bulunduğu bir anı kitabı yazmıştı.


Bu ayın başlarında Hindistan, 1940’ların sonundan beri kontrol ettiği Keşmir bölgesinin bir parçası olan Cammu ve Keşmir’in on yıllardır devam eden özerklik statüsünü iptal etmiş, Hindistan ve Pakistan’ın arasında devam eden krize bir yenisi eklenmişti.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 13:46
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