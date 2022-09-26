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Spor Eski dostlar şimdi ise...
Spor

Eski dostlar şimdi ise...

Galatasaray'daki başkanlık sürecinde alınan kötü sonuçlar ve transfer başarısızlıkları sonrası görevini bırakmak durumunda kalan Burak Elmas'ın Fatih Terim'i takımın başında gönderilmesi oldukça tepki çekmişti. Son günlerde kendisi için çekilen belgesel ile gündemde olan Terim'in, bu belgeselde sarf ettiği sözlerin eski başkan Elmas'ı yaraladığı öğrenilirken, Fatih Terim için zehir zemberek açıklamalarda bulunduğu iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-26 15:23:00 -
Eski dostlar şimdi ise...

Galatasaray'daki başkanlık sürecinde alınan kötü sonuçlar ve transfer başarısızlıkları sonrası görevini bırakmak durumunda kalan Burak Elmas'ın Fatih Terim'i takımın başında gönderilmesi oldukça tepki çekmişti. Son günlerde kendisi için çekilen belgesel ile gündemde olan Terim'in, bu belgeselde sarf ettiği sözlerin eski başkan Elmas'ı yaraladığı öğrenilirken, Fatih Terim için zehir zemberek açıklamalarda bulunduğu iddia edildi. 

Galatasaray'da Dursun Özbek öncesi dönemde başkanlık görevini yürüten ve alınan başarısız sonuçlar sonrası görevini devretmek durumunda kalan Burak Elmas ve Fatih Terim arasında buzlar erimiyor.

Fatih Terim'i takımdan göndermesi büyük ses getiren Burak Elmas, başkanlığı devrettiği günden bu yana ortalık görünmezken, sessizliğini koruyordu. Yeni yönetimi desteklediği ve yapılan transferleri beğendiği bilinen Elmas, kendisinin transfer yapmama nedeni olarak ise Fatih Terim olarak gösterdiği iddia edildi.

"BENİ SATTI"

Son günlerde Netflix'te yayımlanan 'Terim' belgeseli birçok kişinin canını sıkarken bu isimlerden birinin de eski Başkan Burak Elmas olduğu, belgeselde Terim'in "Biraz daha koltukta kalabilmek için beni sattı” imasının Burak Elmas'ı oldukça yaraladığı iddia edilmişti

Şimdi ortaya atılan iddia ise oldukça konuşulacak türden... Buna göre; Eski Başkan Burak Elmas yaptığı bir açıklamada en büyük hatasının Fatih Terim’e güvenmek olduğunu itiraf ettiği “Futbol takımıyla ilgili her şeyi kendisine bırakarak hata yaptık. Dur dememiz gereken yerde dur demedik” dediği yazıldı.

 


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