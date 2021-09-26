Eski diplomattan ittifaklara nükleer ültimatom Çin, ilk saldırıyı yapabilir

Çinli üst düzey diplomat Sha Zukang, AUKUS gibi yeni Pasifik ittifaklarının, Çin'in daha agresif bir tavır alması gerektiği anlamına geldiğini savunarak Çin'in 'ilk nükleer saldırıyı yapmaya hazır olması gerektiğini' söyledi.

Daily Mail'den aktarılan habere göre, Çinli üst düzey diplomat, Pasifik'te kurulan yeni ittifakları geri püskürtmek için Çin'in nükleer silahları kullanmaya hazır olması ve "ilk kullanım yasağı" politikasından vazgeçmesi gerektiğini ifade etti.

Çin'in eski Birleşmiş Milletler büyükelçisi Sha Zukang, Çinli Nükleer Politika Uzmanları Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, ABD'nin yeni nükleer silahlar inşa etmesi nedeniyle Nükleer Silah kullanma konusunda uzun süredir devam eden bir taahhüdün yeniden incelenmesinin zamanının geldiğini söyledi. Geçen haftaki toplantıda konuşan Zukang, "Pekin'in 1960'lardan beri yürürlükte olan mevcut politikası, Çin'e 'yüksek ahlaki zemin' verdi ancak Çin-ABD müzakereleri, her iki tarafın da nükleer silahları ilk önce kullanmayacağı konusunda anlaşmadıkça artık uygun değil" dedi.

Aynı zamanda Quad İttifakı olarak adlandırılan ABD, Hindistan, Japonya ve Avustralya'dan oluşan dört ülkenin askeri iş birliği, ilk kez yüz yüze lider zirvesinde Joe Biden'ın başkanlığında toplandı. Dörtlü, bir dizi güvenlik sorunu üzerinde işbirliği yaparken, Çin'in bölgedeki geniş askeri ve ekonomik gücünü dengeleme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.