Türkiye’nin en büyük açık hava sahnesi olacak

Su ve gıda güvenliği, sürdürülebilirlik kavramının ele alınacağı COP31 için hazırlıklar sürüyor. İklim diplomasisinin en önemli organizasyonunun gerçekleştirileceği 1 milyon 100 bin metrekare büyüklüğündeki COP31 alanı düzenleniyor. Buranın aynı zamanda sergi alanı olarak da kullanılması planlanıyor. İklim farkındalığı ve harekete geçme çağrısı için ‘COPArt: Hâlâ Mümkün/Still Possible’ teması altında binlerce eser görücüye çıkacak.

Etkinlik Takvimine Renk Katacak

COPArt, Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçileri Antalya’da sanatla buluşturacak ve iklim eyleminin önemine dikkati çekecek. Direktörlüğünü ve küratörlüğünü Nagihan Özel’in üstleneceği sanat etkinlikleri, Taraflar Konferansı’yla eş zamanlı olarak 9-20 Kasım tarihlerinde düzenlenecek.

Yeşil Bölge’deki etkinliklere vatandaşlar ücretsiz katılabilecek ve Mavi Bölge’deki etkinlikler ise yalnızca BM tarafından akredite edilen ülke ve devlet temsilcilerine açık olacak.

48 PANEL VE SÖYLEŞİ

Öte yandan, 6 bin 600 metrekare kapalı sergi alanında 48 panel ve söyleşi gerçekleştirilecek. Yerli sanatçıların etkinlikleri kapsamında “Altı Usta Altı İz” başlıklı sergide, Fahrelnissa Zeid, Burhan Doğançay, Ömer Uluç, Devrim Erbil, Mehmet Güleryüz ve Haluk Akakçe’nin eserleri yer alacak. Şeker Ahmet Paşa, Osman Hamdi Bey, Hoca Ali Rıza, Nazmi Ziya Güran ve İbrahim Çallı gibi ustalardan modern ve çağdaş sanatçılara uzanan seçki ilk kez kamuoyuyla buluşacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı, COPArt’la gelecek COP organizasyonlarına ilham verecek bir kültürel miras oluşturmayı amaçlarken uluslararası seçki kapsamında ise Anselm Kiefer, Heinz Mack, Cecilia Vicuna, Koen Vanmechelen, Joel Andrianomearisoa, Luke Jerram ve Pneuhaus, Alejandro Duran, Pascale Marthine Tayou, Gabriel Rico Jimenez, Anthony James ve Clarissa Tossin’in çalışmalarıyla insanın doğayla ilişkisini farklı açılardan ele alacak.

Eva Jospin’in mukavva ormanları, Todd Gray’in çevresel adalete açılan anlatıları, Erica Daborn’un ekolojik kırılmaları, Xavier Cortada’nın iklim farkındalığı ve Zaria Forman’ın eriyen buzulları iklim farkındalığını görsel eserlere dönüştürecek.

NILS-UDO’nun doğada ürettiği geçici çalışmaların fotoğrafları, doğanın zamanına ve yaşamın devamlılığına dikkati çekecek.

FARKLI COĞRAFYALARDAN SANATÇILAR BULUŞUYOR

COPArt Direktörü ve Küratörü Nagihan Özel, “Görmek, hissetmek, korumak ve değiştirmek hâlâ mümkün” mesajının verildiği etkinliklere ilişkin detayları paylaştı.

Özel, sanatın uzakta sanılan bir kaybı yakına getirebildiğini ve uzun zamandır görünmeyen bir bağı fark ettirebildiğini belirterek, şunları kaydetti: “’Hâlâ Mümkün’ gelecekte payımız olduğunu hatırlatan bir çağrı. Bir ormanın yaşaması, bir türün varlığını sürdürmesi, bir ustalığın öğrenilmesi ve bir eserin yeni kuşaklarla buluşması, bugün gösterdiğimiz özenle ilişkili. COPArt’ta Türkiye sanatının ustalarıyla dünyanın farklı coğrafyalarından sanatçıları bu sorumluluk etrafında buluşturuyoruz. Her eserin kendi tarihini ve dilini koruyarak ortak yaşam üzerine yeni sorular açmasını önemsiyoruz.”

DÜNYAYA SESLENİLECEK

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da NSosyal hesabından COPArt etkinliklerine ilişkin şu paylaşımda bulundu: “Doğanın hikâyesini sanatın gücüyle dünyaya anlatacağız. Türkiye’nin en büyük açık hava sanat sahnesine ev sahipliği yapacak COP31’de 1 milyon 100 bin metrekarelik sergi alanı, binin üzerinde eser, 50’den fazla açık hava enstalasyonu, sergiler ve söyleşilerle dünyaya sesleneceğiz. Dünyamız için hâlâ mümkün.”