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Avrupa Eski Cumhurbaşkanı Buyar Nişani hayatını kaybetti! Dikkat çeken 'Erdoğan' ayrıntısı
Avrupa

Eski Cumhurbaşkanı Buyar Nişani hayatını kaybetti! Dikkat çeken 'Erdoğan' ayrıntısı

Eski Arnavutluk Cumhurbaşkanı Buyar Nişani, 56 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Yeniakit Publisher
2022-05-28 18:30:00 -
Eski Cumhurbaşkanı Buyar Nişani hayatını kaybetti! Dikkat çeken 'Erdoğan' ayrıntısı

Eski Arnavutluk Cumhurbaşkanı Buyar Nişani, birkaç haftadır Almanya'da tedavi gördüğü hastanede akciğer enfeksiyonu ve diğer sağlık sorunlarından kaynaklanan rahatsızlıklar nedeniyle vefat etti.

Cumhurbaşkanı İlir Meta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Nişani'nin vefat haberini vererek, "Cumhurbaşkanı Nişani, doğruluk ve vizyon sahibi bir liderin nadir değerlerine sahip bir kişilik olarak her zaman hatırlanacaktır. Arnavutluk'a ve demokrasiye olan katkısı her zaman saygıyla yad edilecektir." ifadelerini kullandı.

Arnavutluk'un Dıraç kentinde 29 Eylül 1966'ta doğan Nişani, yüksek öğrenimini Tiran'daki İskenderbey Askeri Akademisi ve Tiran Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı.

Eski Cumhurbaşkanının siyasi kariyeri, ülkenin farklı kurumları ve Demokratik Partisinde çeşitli görevlerde geçti.

Nişani, 2012-2017 yıllarında yürüttüğü cumhurbaşkanlığının yanı sıra İçişleri ve Adalet Bakanlığı görevlerinde de bulundu.

Erdoğan'a "Arnavutluk Ulusal Bayrak Nişanı" takdim etmişti

Buyar Nişani, 2015 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Arnavutluk Ulusal Bayrak Nişanı takdim etmişti.

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Yorumlar

yaşamak güzel

tedavisi için Türkiye ye gelseydi yaşardı fakat

Osmanlı

Yüce mevlam Gani Gani Rahmet Eylesin mekanı cennet olsun kderli Ailesine sabrı cemil versin yüce mevlam Amin Amin Amin
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