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Aktüel Eski CHP Milletvekili İnce, "Bin Günde Memleket Hareketi"ni başlatacağı Sivas'a gitti
Aktüel

Eski CHP Milletvekili İnce, "Bin Günde Memleket Hareketi"ni başlatacağı Sivas'a gitti

Muharrem İnce: -"(CHP'den ihracı için dilekçe verildiği iddiası) Benim böyle kaygılarım yok, böyle korkularım yok. Onları ben çoktan unuttum"

Yeniakit Publisher
2020-09-04 09:36:49 -
Eski CHP Milletvekili İnce, "Bin Günde Memleket Hareketi"ni başlatacağı Sivas'a gitti

İSTANBUL (AA) - Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, partiden ihraç edilmesi için bir üyenin dilekçe verdiği iddialarına ilişkin, "Benim böyle kaygılarım yok, böyle korkularım yok. Onları ben çoktan unuttum." dedi.

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, "Bin Günde Memleket Hareketi"ni başlatacağı Sivas'a gitmek üzere sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'na geldi. İnce, hareketinden önce VIP salonu önünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İnce, Sivas'ta düzenlenecek programlara katılanların koronavirüs nedeniyle kendilerini koruması gerektiğini kaydederek, "Önce bir kere kendimizi korumalıyız. Herkese uyarılarım o olacak. Sosyal mesafe, maskeye ve hijyene dikkat edeceğiz. Özetini yaparsak 'Memleket Hareketi' Türkiye'nin bereketi olacak." ifadelerini kullandı.

CHP'den ihraç edilmesi için bir parti üyesinin dilekçe verdiği iddialarına ilişkin soru üzerine İnce, şunları söyledi:

"Benim böyle kaygılarım yok, böyle korkularım yok. Onları ben çoktan unuttum. Ama bir kaygım ve korkum var. Gelecekte amca, ağabey, dede, Muharrem Bey, 'Ya memleket yanarken, memleket kuşatılmışken sesini çıkarmadın, bir kırmızı plakaya, bir grup başkanvekilliğine, bir milletvekilliğine razı oldun, kenara çekildin' demesinler. Çocuklar gelecekte benden hesap sormasınlar yeter. Gerisi önemli değil."

- "İtirazı olmamasına teşekkür ederim"

Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon programında "Bin Günde Memleket Hareketi" için "Partimizin bir üyesidir, 4 Eylül'de Sivas'ta başlayabilir, gayet güzel itirazım yok." şeklindeki ifadelerine ilişkin de "İtirazı olmamasına teşekkür ederim." değerlendirmesini yaptı.

İnce, konuşmasının ardından tarifeli uçakla saat 08.40'ta Sivas'a hareket etti.

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