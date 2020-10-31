Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz 73 yaşında vefat etti

Yılmaz, Şişli’de tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti. Mesut Yılmaz, bir süredir kanser tedavi altında bulunuyordu.



Değişik bakanlıklar



Ahmet Mesut Yılmaz, 6 Kasım 1947’de İstanbul’da doğdu. 1971 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünü bitirdi. 1983 yılında Anavatan Partisi’nde kurucu üye olan Yılmaz, 17, 18, 19, 20 ve 21. dönemde Rize milletvekili. 45. hükümette devlet bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, 46 ve 47. hükümetlerde Dışişleri Bakanlığı, 48, 53 ve 55. hükümetlerde başbakanlık, 57. hükümette devlet bakanlığı ve başbakan yardımcılığı görevlerinde bulundu.



Ameliyat geçirmişti



Yılmaz, 1991 ile 2002 tarihleri arasında Anavatan Partisi Genel Başkanlığı yaptı. Evli ve biri 2017’de vefat eden 2 çocuk babası olan Yılmaz, 5 Mayıs’ta beyin ameliyatı geçirmişti.



Pazar günü uğurlanacak



Bu arada; Mesut Yılmaz’ın cenazesinin, yarın defnedileceği bildirildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Mesut Yılmaz’ın kardeşi Turgut Yılmaz, şu bilgileri verdi: “Pazar günü saat 12.00’de pandemi tedbirleri içerisinde öğlen namazından önce cenaze namazını kılacağız. Ondan sonra da istirahatgahına tevdi edeceğiz. Hepimizin başı sağ olsun.” Öte yandan, başta siyasi liderler olmak çok sayıda kişi, Yılmaz ailesine başsağlığı mesajı yayımladı.