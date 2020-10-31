  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz 73 yaşında vefat etti
Gündem

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz 73 yaşında vefat etti

Türk siyasetinde iz bırakan eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, 73 yaşında vefat etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-31 12:37:00 -
Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz 73 yaşında vefat etti

Yılmaz, Şişli’de tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti. Mesut Yılmaz, bir süredir kanser tedavi altında bulunuyordu.

Değişik bakanlıklar

Ahmet Mesut Yılmaz, 6 Kasım 1947’de İstanbul’da doğdu. 1971 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünü bitirdi. 1983 yılında Anavatan Partisi’nde kurucu üye olan Yılmaz, 17, 18, 19, 20 ve 21. dönemde Rize milletvekili. 45. hükümette devlet bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, 46 ve 47. hükümetlerde Dışişleri Bakanlığı, 48, 53 ve 55. hükümetlerde başbakanlık, 57. hükümette devlet bakanlığı ve başbakan yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Ameliyat geçirmişti

Yılmaz, 1991 ile 2002 tarihleri arasında Anavatan Partisi Genel Başkanlığı yaptı. Evli ve biri 2017’de vefat eden 2 çocuk babası olan Yılmaz, 5 Mayıs’ta beyin ameliyatı geçirmişti.

Pazar günü uğurlanacak

Bu arada; Mesut Yılmaz’ın cenazesinin, yarın defnedileceği bildirildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Mesut Yılmaz’ın kardeşi Turgut Yılmaz, şu bilgileri verdi: “Pazar günü saat 12.00’de pandemi tedbirleri içerisinde öğlen namazından önce cenaze namazını kılacağız. Ondan sonra da istirahatgahına tevdi edeceğiz. Hepimizin başı sağ olsun.” Öte yandan, başta siyasi liderler olmak çok sayıda kişi, Yılmaz ailesine başsağlığı mesajı yayımladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dikkat çeken görüntüler: Kedinin deprem tepkisi
Gündem

Dikkat çeken görüntüler: Kedinin deprem tepkisi

İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Karşıyaka Bostanlı mahallesinde bulunan bir evin içindeki güvenlik kamerasına yansıyan görün..
Libya başbakanı Serrac son kararını verdi!
Dünya

Libya başbakanı Serrac son kararını verdi!

İstifa edeceğini söyleyen Libya Başbakanı Feyz es-Serrac, son kararını verdi. Serrac'ın, dost ülkelerin çağrıları neticesinde istifa etmekte..
İHA'lar peş peşe havalandı
Gündem

İHA'lar peş peşe havalandı

İzmir'de meydana gelen depremin ardından İHA'lar arama kurtarma çalışmaları için peş peşe havalandı.
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay