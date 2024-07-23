Eski bakandan gündem olan Biden açıklaması: Muhalefetin mentörü gitti!

ABD’in 81 yaşındaki Başkanı Joe Biden, Demokrat Parti'nin başkan adaylığından çekildiğini ve başkan adayı olarak yardımcısı Kamala Harris'e destek verdiğini açıklamıştı. Biden’ın adaylıktan çekilmesi gündemdeki yerini korurken AK Parti Artvin Milletvekili eski Devlet Bakanı Faruk Çelik’ten de açıklama geldi.

“Bizim rakibimiz Biden ve zihniyeti”

Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Mayıs seçimlerinde hep söylemiştik ‘bizim rakibimiz aslında Biden ve zihniyeti’ diye ve muhalefetin 14 Mayıs’taki mentörü Biden da gitti. Zaten aklen çoktan gitmişti de şimdi fiziken de gitti” ifadelerini kullandı.