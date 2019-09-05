Eski Bakan Egemen Bağış'a yeni görev!

Eski AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Prag'a Büyükelçi olarak atandı.

Karar henüz Resmi Gazete'de yayınlanmasa da önceki gün Türkiye'yi ziyaret eden Çek Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babis'in ziyaretinde yer aldı.

Nail Olpak açıkladı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye-Çekya İş Forumu toplantısında yaptığı açıklamasında "Prag Büyükelçiliğine atanan AB Eski Bakanımız Sayın Egemen Bagış'ın ikili ve ticari ilişkilerimize arttırmak adına gayretle çalışacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Bağış, Çek Cumhuriyeti Başbakanı Babis'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ve resmi akşam yemeğine katıldı.