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Yerel Eşini ve annesini öldürdükten sonra koltukta oturup polisi bekledi
Yerel

Eşini ve annesini öldürdükten sonra koltukta oturup polisi bekledi

Mersin'de cinnet getiren adam, eşini ve annesini öldürdükten sonra koltukta oturup polisi bekledi.

Yeniakit Publisher
2023-03-20 19:51:00 -
Eşini ve annesini öldürdükten sonra koltukta oturup polisi bekledi

Mersin'de cinnet getiren şahıs, eşi ve annesini tabanca ile vurarak öldürdükten sonra koltukta oturup polisi bekledi. Polis tarafından gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, önceki gün merkez Toroslar ilçesi Mithat Toroğlu Mahallesi 88066. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, annesi M.Ö. ve eşi Y.Ö. ile birlikte aynı evde yaşayan İ.Ö., televizyon izledikleri sırada birden cinnet getirdi. Birisi babasının üzerine ruhsatlı iki tabanca ile eşi ve annesine kurşun yağdıran İ.Ö., daha sonra evde oturarak polislerin gelmesini bekledi.

Gözaltına alındı

Silah sesleri üzerine komşuların ihbarıyla adrese çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Yerde kanlar içinde kalan iki kadının hayatını kaybettiği belirlenirken, koltukta oturan şüpheli İ.Ö. ise polisler tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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