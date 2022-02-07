Eşini öldürüp kesik başıyla sokaklarda gezdi!

İran'ın Huzistan eyaletinin başkenti Ahvaz'ın Kasaei Meydanı'nda geçtiğimiz gün korkunç bir olay meydana geldi. Bir kişi, İran sokaklarında eşinin kesik başıyla dolaştı. O anları bir kişi kayda aldı ve video sosyal medyada infiale neden oldu.

17 yaşındaki kadın kocasının şiddetinden kurtulmak için bir dönem Türkiye'ye kaçtı fakat babası ve erkek kardeşi bulup İran'a getirdi. İran'da yeniden eşinin yanına götürülen kadın, canice katledildi. Kocası ve erkek kardeşi, infaz kararını verdi, acımasızca başını kestiler. Olaydan sonra kameralara da poz veren katil koca, daha sonra elinde karısının kesik başıyla şehri dolaştı.

İran'da ulusal yayın yapan Rokna'da yer alan habere göre, olaydan sonra cani koca ve eşinin kardeşi polis ekiplerince tutuklandı. Polisler, vahşice katledilen kadının cansız bedenini de evinde buldu.

Huzistan Eyaleti Başsavcısılığından olayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün Ahvaz'da bir cinayet işlendi ve ardından katil şehrin sokaklarından birinde cani eylemini sergileyerek halkın psikolojik güvenliğini zedeledi. Polisin çabası ve gerekli adli emirlerin verilmesiyle cinayetin failleri tespit edilerek olaydan saatler sonra tutuklandı. Eyalet yargısı bu olayın sanığıyla kararlı ve hızlı bir şekilde ilgilenecektir."