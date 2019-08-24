Eşini bıçaklayan koca tutuklandı Gaziantep’te ayrı yaşadığı ve yeni doğum yapan eşini bıçaklayarak ağır yaralayan koca tutuklandı.

Gaziantep’te ayrı yaşadığı ve yeni doğum yapan eşini bıçaklayarak ağır yaralayan koca tutuklandı.

Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mücahitler ek binasında yeni doğum yapmış karısı Güldane Y.’yi bıçaklayarak yaralayan Ahmet Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi 6. Sulh Ceza Hakimliğince, "kasten yaralama" suçundan tutuklanan Ahmet Y., cezaevine gönderildi.

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