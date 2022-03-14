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Gündem Eşine baltayla dehşet yaşatmıştı! Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşinden haber var
Gündem

Eşine baltayla dehşet yaşatmıştı! Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşinden haber var

5 yıllık eşi Seval Bazencir'e baltalı dehşet yaşatan Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla özür diledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-14 19:19:00 - 2022-03-14 19:19:17
Eşine baltayla dehşet yaşatmıştı! Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşinden haber var

 

Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir, 5 yıllık eşi Seval Bazencir'e baltalı dehşet yaşattı. Kavga ettiği eşinin evine gelen ve kapıyı balta ile kırarak içeri girmeye çalışan Bazencir, gözaltına alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla özür diledi. Bazencir'in paylaşımı şöyle:

 

 

 

 

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