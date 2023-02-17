Eşi ve çocukları halen enkaz altında! 258. saatte kurtarılan Neslihan'ın babası o anları anlattı

Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi'nin enkazından 258 saat sonra kurtarılan Neslihan Kılıç'ın babası Cuma Yalçınöz, büyük mutluluk yaşadığını söyledi. Yalçınöz, "Ben hep bunu düşündüm ve oldu. Yarım saat önce çantası çıktı arkasından kendisi çıktı” dedi.

Kahramanmaraş'ta depremin 258. saatinde inanılmaz bir kurtuluş daha gerçekleşti. Depremde yerle bir olan Ebrar Sitesi'nin enkazında 11 gündür mahsur kalan 29 yaşındaki evli ve iki çocuklu olan Neslihan Kılıç isimli kadın sağ olarak kurtarıldı. Ekipler büyük sevinç yaşarken, alkışlar eşliğinde enkazdan çıkarılan kadın, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Büyük mutluluk yaşadık"

Acil serviste tedavi altına alınan Kılıç’ın babası Cuma Yalçınöz, büyük mutluluk yaşadığını söyledi. Baba Yalçınöz, “258 saat sonra kurtarıldı. Cenab-ı Allah herkesin gönlüne kalbine göre versin. Ben hep bunu düşündüm ve oldu. Yarım saat önce çantası çıktı arkasından kendisi çıktı” dedi.

"Dualarımız kabul oldu"

Ağabeyi Yusuf Yalçınöz ise, “11 gündür buradayız. Aslen Elbistanlıyız. 11 gündür bekliyorduk bu anı. Birden bire dualarımız kabul oldu. Yakınlarımızın duaları kabul oldu. Ümit kesilmez diye bir lafımız var. Allah'tan ümit kesilmez. İnşallah bundan sonraki enkaz altındaki kardeşlerimize de Allah böyle bir mutluluk yaşatsın. Anlatılmayacak kadar çok mutlu bir duygu. Aslında çalışmalar aileler tarafından durdurulmak istendi, ama o arada 'bir canlı var' dediler. Biz gittik göremedik. Kardeşim ismini soy ismini söylemiş o arada biz de fark edince ismini soy ismini direk hastaneye geldik. Ama iki çocuğu ve eşi hala enkaz aklında inşallah Allah'ım onlarda bir an önce çıkarmayı nasip eder” diye konuştu.

Neslihan Kılıç’ın eşi ve iki çocuğu ise enkaz altında olduğu bildirildi.