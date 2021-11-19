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Gündem Eşi ile tartıştı! Sinirini kocasının aracından çıkardı
Gündem

Eşi ile tartıştı! Sinirini kocasının aracından çıkardı

İstanbul Esenyurt'ta eşi ile tartışan bir kadın, sinirini eşinin otomobilinden çıkarttı. Öfkeli kadın arabanın camlarını büyük taşlarla vurarak kırdı.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 20:35:00 -

İstanbul Esenyurt'ta eşi ile tartışan kadın sinirini eşinin otomobilinden çıkardı.

Büyük taşlarla camları parçaladı

Çevredekilerin aktardığına göre, evli bir çift yol kenarında park halindeki otomobilin içinde tartıştı. Otomobildeki adam, araçtan köpeği ile birlikte inerek uzaklaştı. Eşi ile tartışan kadın ise sinirini otomobilden çıkardı. Ara sokaktan büyük taşlar toplayan kadın arabanın camlarını ve kapılarını parçaladı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Bülent Erdal isimli esnaf, dükkanının önünde yaşanan olayı şöyle anlattı:

"Kadın geldi, ‘Polis çağırın’ dedi. Polis gelmeden önce kadını zaten sakinleştiremedik. Polisi aradık. Dayak yemişti herhalde. Araca taşlar fırlatmaya başladı. Sakinleştiremedik, durmadı. Ondan sonra polis ekiplerini çağırdık. Arabanın arka camına, ön camına, kaputuna, aynalarına her tarafına taşlarla vurmaya başladı. Biz araya girmeye çalıştığımızda, ‘Polisi arayın’ dedi. Meğerse eşiymiş."

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