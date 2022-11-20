Eşi için astığı pankartlar vatandaşları ikiye böldü! Bakın neler yazıyor

Bursa’da bir vatandaş, eşinin kendisini affetmesi için marketin önüne pankartlar astı.

Edinilen bilgiye göre, eşiyle arasında problemleri bulunan bir kişi ilginç bir yöntemle özür diledi. Nilüfer ilçesi Esentepe Mahallesi’nde karısının çalıştığı marketin karşısına aşk yazılarının bulunduğu pankart astı. Orada geçen vatandaşlar asılan pankartlardaki yazıları büyük bir şaşkınlıkla okudu.

Bazı vatandaşlar "bence affetmeli" derken, bazıları da "konu bu kadar büyüdüyse büyük bir şey yapmıştır" dedi.