Esenyurt'taki görüntüler yağma sanılmıştı: Gerçek bambaşka çıktı!

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü gündem oldu. Bir ev sahibinin kiracısına ait eşyaları sokağa attığı, o eşyaların da yağmalandığı iddia edildi. Gerçek ise bambaşka çıktı. Sosyal medyada linç kampanyasına uğrayan ev sahibi olanları anlattı.

İstanbul Esenyurt'ta bir ev sahibinin kiracısına ait eşyaları sokağa attığı, o eşyaların da yağmalandığı iddia edildi. O kiracı yabancı uyrukluydu. İddiaya göre 2 aydır da kirayı ödemiyordu. Evin boşaltılmasını isteyen ev sahibi, kiracısına ulaştığında onun sınır dışı edildiğini öğrendi. Kiracı da borcuna karşılık eşyaları ev sahibine vermişti.

"SPOTÇU KOMİK BİR MEBLAĞ SÖYLEYİNCE..."

Ev sahibi, "Deport edilmiş. Ben bir süre kirayı alamadım. Ben iki aydır mağdurum. Hala benim alacağım var onlardan. Deport edilmiş. Evi boşaltabilirsin diye kendisi bana mesaj attı. Televizyon, bilgisayar tarzı şeyler zaten yok. Ben spotçuyu çağırdığımda komik bir meblağ söyleyince, '200-300 kira verin hepsini çıkarayım' deyince gerek yok ben çıkarırım dedim" diye konuştu.

BEĞENDİKLERİ EŞYAYI ALIP GÖTÜRDÜLER

Show Haber'in haberine göre ev sahibi evdeki eşyaları kapının önüne çıkardı. Buraya gelenler ise beğendikleri eşyayı alıp götürdüler.

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