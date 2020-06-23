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Esenyurt'ta su baskını sonucu mahsur kalan Suriye uyruklu 3 çocuk kurtarıldı

İstanbul Valiliği: - "Esenyurt'ta bir binanın zemin katında su baskını sonucu mahsur kalan Suriye uyruklu, 2, 3 ve 5 yaşlarındaki 3 çocuk AFAD ve itfaiye ekiplerimizin müdahalesiyle kurtarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerimizce hastaneye sevk edilmiştir"

Yeniakit Publisher
2020-06-23 17:43:59 -
Esenyurt'ta su baskını sonucu mahsur kalan Suriye uyruklu 3 çocuk kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, Esenyurt'ta bir binanın zemin katında su baskını sonucu mahsur kalan Suriye uyruklu 3 çocuğun kurtarıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bugün öğleden sonra meydana gelen kuvvetli sağanak, rüzgar, hortum ve yıldırım düşmesi olaylarının Esenyurt, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Çatalca, Silivri ve Arnavutköy ilçelerinde etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Esenyurt İlçemizde yaşanan yoğun yağış sonrası oluşan dere taşması nedeniyle Pınar Mahallesi Ahmet Arif Caddesi 1272. Sokak'ta bulunan bir binanın zemin katında su baskını sonucu mahsur kalan Suriye uyruklu, 2, 3 ve 5 yaşlarındaki 3 çocuk AFAD ve itfaiye ekiplerimizin müdahalesiyle kurtarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerimizce hastaneye sevk edilmiştir. Esenyurt Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan çocukların sağlık durumları iyi olup, gerekli kontrolleri devam etmektedir. Tedavi gören çocuklarımıza, ailelerine ve hava muhalefeti nedeniyle zarar gören bütün İstanbullara geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. İlimizde yaşanan hava muhalefeti nedeniyle ilgili kurumlarımızın bütün ekipleri teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürmektedir."

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