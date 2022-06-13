  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Esenyurt’ta 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Gündem

Esenyurt’ta 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Esenyurt’ta 4 katlı binanın altındaki iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-06-13 07:40:00 -
Esenyurt’ta 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 582. Sokakta bulunan 4 katlı binanın altındaki ev tekstil ürünleri satılan iş yerinde sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarıya çıkarken alevler kısa sürede bütün binayı sardı.

Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ölen ya da yaralananın bulunmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23