Esenler Türk bayraklarıyla donatıldı

Esenler Belediyesi, Covid-19 sebebiyle evde kalan vatandaşlara moral olmaya devam ediyor. Bu kapsamda 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde anlamlı bir programa imza atıldı.

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Esenler Belediyesi ve Kızılay Esenler Şubesi işbirliğinde Kızılay genç gönüllülerinin katılımıyla Esenlerli vatandaşlara Türk bayrağı ve kolonya dağıttı. Programa Esenler Kaymakamı Adil Karataş, Esenler İlçe Emniyet Müdürü Hakan Bolat ve Kızılay Başkanı Abdurrahman Bölük de katıldı. Esenler Belediye Binası’nın önünden hareket edilerek başlayan programda Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, ekibiyle birlikte sokaklarda vatandaşlara Türk bayrağı ve kolonya dağıttı.

Balkonlarına ve pencerelerine çıkan vatandaşlara seslenen Başkan Göksu, “Esenler’in güzel insanları öncelikle hepinizin Kadir Gecesi’ni tebrik ediyoruz. Gönlümüz isterdi ki bugün meydanlarda olalım. Dedik ki madem meydanlarda olamıyoruz o zaman Esenler’in sokaklarında biz olalım Türk bayrağımızı evlerimize dağıtalım. Bunun hatırası olarak Esenler’in güzel insanları bayraklarını evlerinin balkonlarına assınlar” diye konuştu.

Bir an önce sokakların eski günlerine dönmesini dileyen Esenler Kaymakamı Adil Karataş smd, “Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı tüm gençlerimize ve milletimize kutlu olsun. Bu gece aynı zamanda Kadir Gecesi’ni, bu gece bu virüs belasından kurtulmak için Cenab-ı Allah’a dua edeceğiz” dedi.

Ayrıca programda çocuklar da unutulmadı. Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu çocuklara çikolata ve sürpriz oyuncaklar dağıttı.