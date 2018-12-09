Esenler Otogardan İstanbul yeni havalimanına nasıl gidilir?

Esenler Otogarına gelen yolcular, uçakla seyahat etmek için 29 Ekim'de ilk etabı açılan İstanbul Havalimanı'na gitmek isteyeceklerdir. Otogardan yeni İstanbul Havalimanı'na nasıl gidilir? sorusuna cevap bulmak isteyen vatandaşlar, Esenler otogardan İstanbul yeni havalimanına nasıl giderim, Esenler otogar yeni İstanbul Havalimanı arası kaç kilometre olduğunu merak ediyor. İşte İstanbul Havalimanı'na nasıl giderim sorusunun cevabı...

İstanbul havalimanına nasıl giderim? Havaalanına en kolay nasıl giderim? Türkiye’nin dev projeleri arasında yer alan ve ilk etabının yapımı kısa sürede tamamlanmasıyla birlikte dünyanın gıpta ile baktığı 3. Havalimanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim’de hizmete açıldı. Erdoğan hizmete açılan havalimanının isminin İstanbul Havalimanı olduğunu da tüm dünyaya duyurdu. İstanbul Havalimanı’nın ilk etabının açılmasıyla birlikte yılda 90 milyon yolcu taşınacak. Atatürk Havalimanı’nın 30 Aralık’ta taşınacak. Böylelikle uçuşlar 1 Ocak’tan itibaren İstanbul Havalimanı’ndan yapılacak. Yeni yılla birlikte iniş ve kalkışların yapılacağı İstanbul Havalimanı’na da nasıl gidileceği araştırılıyor.

Esenler Otogardan İstanbul Havalimanı’na nasıl gidilir?

Mecidiyeköy’den İstanbul yeni havalimanına nasıl gidilir? İstanbul Havalimanı’na yolcu taşıma ihalesini İETT’nin kuruluşu Otobüs AŞ. Kazanmasıyla birlikte vatandaşlar İETT ile yeni havalimanına nasıl gidilir? Sorusunun cevabını araştırıyor. İstanbul genelinde 18 hat üzerinden İstanbul Yeni Havalimanı’na yolcu taşınmakta. Peki Mecidiyeköy’den İstanbul yeni havalimanına nasıl gidilir? Mecidiyeköy’den İstanbul Havalimanı’na giden otobüsler hangileri? İstanbul Havalimanına nereden ve nasıl gidilir? İşte İstanbul havalimanına Mecidiyeköy’den kalkan otobüs hattı.

Mecidiyeköy’den İstanbul yeni havalimanına nasıl gidilir? Sorusunun cevabına gelecek olursak, 48F Akpınar Köyü-Mecidiyeköy Metrobüs hattı ile İstanbul Havalimanı’na ulaşım sağlanmakta. Tek biletle ve tek yön seferle 60 dakikada Mecidiyeköy’den İstanbul Havalimanına ulaşmak mümkündür.

Yeni İstanbul Havalimanı H2 hattı durakları

Yeni Havalimanı-Mecidiyeköy arasında gerçekleştirilecek H2 hattı sırasıyla Mecidiyeköy Metrobüs, Çağlayan, Nurtepe, Hasdal, Kemer Yolu, Orman Yolu, Kıyı Emniyeti ve İhsaniye Kavşağı'ndan geçerek, Yeni Havalimanına ulaşacak.

H-3 Otobüs Hattı: İstanbul Yeni Havalimanı - Halkalı Arası otobüs hattı Güzergahı : Gümrük, 4.Cadde, Menekşe Sitesi, TOKİ 3.Bölge, Lale Şehir, Çimentepe, Ağaçlı, Atatürk Mahallesi, İkitelli Garajı, İMSAN, MASKO, Demirciler Sitesi, İstanbul Yeni Havalimanı

H4 Otobüs Hattı: İstanbul Yeni Havalimanı-Atatürk Havalimanı hattı; Atatürk Havalimanı, Bahçeşehir Metrokent’ten geçerek İstanbul Yeni Havalimanı’na ulaşacaktır.

Metro, metrobüs, Tranvay, otogar, yüksek hızlı tren, karayolu ile İstanbul yeni havalimanına nasıl giderim?

İstanbul yeni havalimanı ulaşım hatları

Beylikdüzü Tüyap-52 km-15 dakika-21 TL-15 araç

Otogar-38 km-15 dakika-16 TL-12 araç

Bakırköy-44 km-10 dakika-18 TL-19 araç

Yenikapı-Sirkeci-50 km-11 dakika-18 TL-23 araç

Beşiktaş-43 km-20 dakika-18 TL-13 araç

Alibeyköy Cep Otogarı-31 km-30 dakika-16 TL-5 araç

Kadıköy-64 km-20 dakika-25 TL-11 araç

Pendik-93 km-45 dakika-30 TL-5 araç

Hacıosman-40 km-30 dakika-16 TL-4 araç

Tepeüstü-91 km-30 dakika-25 TL-7 araç

Arnavutköy-22 km-40 dakika-12 TL-3 araç

Kemerburgaz-21 km-40 dakika-12 TL-3 araç

Sarıyer-40 km-30 dakika-16 TL-5 araç

Başakşehir-27 km-30 dakika-14 TL-4 araç

Bahçeşehir-40 km-40 dakika-16 TL-4 araç

Mahmutbey Metro-36 km-45 dakika-15 TL-3 araç

Halkalı-40 km-50 dakika-16 TL-4 araç

Mecidiyeköy-37 km-15 dakika-16 TL-10 araç