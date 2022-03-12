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Gündem Esenler Belediye Başkanı Göksu acı haberi duyurdu
Gündem

Esenler Belediye Başkanı Göksu acı haberi duyurdu

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun kayınvalidesi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-03-12 16:39:00 - 2022-03-12 16:39:33
Esenler Belediye Başkanı Göksu acı haberi duyurdu

 

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun kayınvalidesi hayatını kaybetti.

Başkan Göksu, acı haberi sosyal medya hesabından, "Kayınvalidem Cennet Yıldız Rahmet-i Rahman'a kavuştu. Cennet Annemizi yarın öğle namazına müteakip Kahramanmaraş Ulu Camiinden Hakk'a uğurlayacağız. Elemimizle müteellim olan tüm dostlarımıza teşekkür ediyor, dualarınızı bekliyoruz." sözleriyle yaptığı paylaşımla duyurdu.

 

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