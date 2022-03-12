Esenler Belediye Başkanı Göksu acı haberi duyurdu
Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun kayınvalidesi hayatını kaybetti.
Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun kayınvalidesi hayatını kaybetti.
Başkan Göksu, acı haberi sosyal medya hesabından, "Kayınvalidem Cennet Yıldız Rahmet-i Rahman'a kavuştu. Cennet Annemizi yarın öğle namazına müteakip Kahramanmaraş Ulu Camiinden Hakk'a uğurlayacağız. Elemimizle müteellim olan tüm dostlarımıza teşekkür ediyor, dualarınızı bekliyoruz." sözleriyle yaptığı paylaşımla duyurdu.