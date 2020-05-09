Esendere’de 15 yıllık çöp alanı kapandı

(İHA) Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı İran sınırında olan Esendere Beldesinde yıllar boyunca çöp döküm sahası olarak kullanılan alan doğal görünümüne kavuşması için temizlenerek çöp dökümüne kapatıldı.

Esendere Beldesinin İpekyolu üzerinde bulunan ve yaklaşık 15 yıl boyunca askeriye ve belde tarafından kullanılan çöp döküm sahası kötü koku, görüntü ve çevre kirliliğine neden olmasından dolayı Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu’nun talimatı ile temizlenerek çöp dökümüne tamamen kapatıldı. Belediye tarafından kiralanan ekskavatör ve belediyeye ait iş makineleri yardımıyla geniş bir alana yayılan çöp döküm sahasının üzeri kamyonlarla taşınan toprakla kapatıldı. Konu hakkında açıklamada bulunan Belediye Başkanı Büyüksu, "Beldemiz tarafından 15 yıldır kullanılan çöp döküm sahasını tamamen temizledik ve çöp dökümüne kapattık. Bu süreçten sonra belediye ekiplerimiz tarafından beldedeki çöpler haftada bir düzenli olarak Yüksekova çöplüğüne taşınacak ve böylelikle beldede hiç bir şekilde çöp kalmayacak" dedi.